Una yincana por las mujeres extraordinarias

Conocer y poner en valor algunas de las mujeres y colectivos femeninos más importantes de la historia de Cangas es el objetivo de la Asociación A Illa dos Ratos y la Federación de ANPAs“A Gameliña” con la celebración, ayer por la mañana, de una yincana por las calles del centro urbano del municipio. Bajo el título “Mulleres Senlleiras de Cangas”, participaron 69 alumnos y alumnas de primer curso de Secundaria del IES Rodeira, acompañados del profesorado, y la alcaldesa, Araceli Gestido, fue la encargada de dar la salida a las puertas del consistorio, atendiendo al semáforo en verde del megapaso de cebra como señal de inicio.

Los participantes fueron repartidos previamente por sus docentes en 16 grupos mixtos. Al frente de cada uno de ellos estaba un capitán o capitana que era el encargado de manejar el correspondiente mapa que les guiaba para encontrar las pruebas durante la actividad y que estuvieron relacionadas con mujeres icónicas de Cangas como la olímpica Teresa Portela, la sindicalista Dolores Blanco Montes, la 30 veces campeona del mundo de artes marciales all styles Susana Cordeiro Coya, la mujer trans pionera en el Morrazo Sonia Cordeiro o María Soliño. También colectivos como las conserveiras (en la tienda de Lago Paganini), las peixeiras (en la plaza de abastos), las mariscadoras (en el hotel Airiños) o las redeiras (en la Casa de la Mocidade), relatan los promotores.

Los monitores de A Illa dos Ratos que diseñaron la actividad aportaron el toque divertido mediante el uso de maquillaje, globoflexia o encargando misiones disparatadas a los participantes. Tras una hora y media, todo el equipo regresó al punto de partida para comentar los contenidos tratados y reflexionar sobre la necesidad de seguir trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres para lograr una sociedad más justa.

Los organizadores tienen intención de repetir experiencia con los otros dos institutos de Cangas, el IES María Soliña y el IES Montecarrasco. El programa de las «Xornadas pola Igualdade» de A Gameliña incluye también actividades deportivas, un taller de corresponsabilidad, un scape room sobre igualdad y micromachismo o un taller de educación afectivo sexual, entre otras.