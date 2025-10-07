La Xunta descarta realizar el impacto ambiental de la modificación de las NN.SS.

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático resolvió no someter a evaluación ambiental estratégica ordinaria la modificación puntual número 15 de las Normas Subsidiarias, avanzada por FARO DE VIGO el pasado día 7 de agosto de 2025, al considerar que por la documentación presentada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y los criterios del anexo V de la Lei 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental, no se prevé que tenga efectos ambientales adversos significativos. Contra la resolución no procede ningún recurso administrativo, sin perjuicio que se pueda recurrir a la vía administrativa.

El objeto de planeamiento tiene como finalidad adaptar diversos aspectos de la normativa de las Normas Subsidiarias a la legislación urbanística actual y realizar pequeños cambios que permitan adaptarse a la necesidad a las necesidades para el debido impulso urbanísticos del Concello. Entre los cambios que se proponen figura clarificar el régimen de aplicación a las edificaciones existentes que resulten parcialmente incompatibles con determinaciones de las Normas Subsidiarias, eliminar la conservación del aprovechamiento y se incorpora una nueva ordenanza de situación de las edificaciones prexistentes, en las que se define como detalle todas las obras que se puedan acometer. También se incluye la mejora y regulación de cierres tradicionales, adaptar a la realidad actual del suelo urbano la ordenanza del suelo urbano residencia y terciario en edificación abierta y la ordenanza de suelo urbano residencial de edificación entre medianeras, así como eliminar las transferencias de aprovechamiento, regular las alturas de edificación según las existencias del código técnico de edificación de la normativa de habitabilidad y eliminar la regulación de servidumbres.

Por su parte, la Dirección Xeral de Urbanismo realiza observaciones a la propuesta del Concello de Cangas. Considera que en el apartado 2 de la nueva ordenanza de situación de edificaciones prexistentes no se ajusta a lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley del Suelo de Galicia. respecto a las edificaciones en suelo rústico, ya que dicho artículo no permite ampliar la edificación en ningún caso. Entre los cambios propuestos por la modificación puntual figura la eliminación de la regulación de servidumbres, por eso, en el resto del documento no se hace mención a los cambios que suponen la dicha eliminación en las Normas Subsidiarias. En lo que respecta al Plan de Ordenación de Litoral (POL), señala que la modificación no tiene incidencia y que carece de efectos negativos ya que tiene como único objetivo una nueva regulación de diversos aspectos de las Normas Subsidiarias, sin incidir, por lo tanto, en los recursos naturales, patrimonio natural y cultural del litoral.

Una vez conocida la respuesta de la Consellería de Medio Ambiente, desde la concejalía de Urbanismo que dirige el nacionalista, Antón Iglesias, éste convocó a los portavoces de todos los partidos políticos con representación en la corporación a una reunión que tendrá lugar el próximo viernes. Hay que recordar que en esta modificación toda la corporación municipal va de la mano, entre otras cosas porque puede ofrecer solución al problema que representa el edificio Noria 4, que los tribunales de justicia ordenaron derribar. Fueron meses de conversaciones entre el gobierno local y la oposición que supieron llegar en el más estricto de los secretos y que tratan de ofrecer soluciones urbanísticas urgentes a problemas concretos. Hay que recordar que las Normas Subsidiarias vigentes son del año 1994 y que hubo numerosos cambios en la propia Ley del Suelo de Galicia, de ahí que exija una adaptación rápida, más incluso que el propio Plan Xeral de Cangas, que se encuentra paralizado, pendiente de demasiadas cuestiones que se alejan del trabajo diario y que son tiras y aflojas entre el Concello y la empresa adjudicataria, Monsa. Por eso se aborda una modificación puntual amplia, que solucione problemas con los que a diario se encuentren los vecinos, además de otros de mayor envergadura.