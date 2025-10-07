Adecuar los terrenos de O Carrachal para la residencia cuesta 283.000 euros

El proyecto en el que trabaja una promotora privada para poder construir, en terrenos de O Carrachal, una residencia de la tercera edad causa expectación en la comarca, toda vez que solo existe un servicio de este tipo: la residencia de DomusVi en Aldán. Es más, casi todos los mayores de O Morrazo con una plaza de este tipo con subvención pública suelen lograrla lejos de su domicilio, en algunos casos obligando a sus familiares a desplazamientos tan largos como a Lugo.

De todas formas de momento los promotores del proyecto en Moaña están tramitando los permisos para la adecuación del terreno, antes de entrar en el proyecto constructivo. Eso sí, la semana pasada se había hecho público, mediante una publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente, al considerar que el proyecto no tiene afectaciones ambientales de consideración.

La superficie total del ámbito asciende a 20.140 metros cuadrados

El Plan Especial de Infraestructuras y Desarrollo (PEID) tiene como objeto un ámbito de una superficie de 20.140 metros cuadrados, aunque la superficie catastral se calcula en 33.999 metros cuadrados. La totalidad de la superficie pertenece a Promociones Souto y González SL, que es la que trata de desarrollar los terrenos. Solo para poder tener a punto las parcelas y comenzar los trabajos de campo es necesaria una inversión de 282.940 euros incluyendo el IVA. Y es que en el documento presentado ante la Xunta se estima una inversión de 70.000 euros en firmes y pavimentos, 30.000 euros en jardinería y arbolado de las zonas verdes, otros 15.000 euros en movimientos de tierras, 9.500 euros en la conexión viaria suroeste o 4.500 euros en la conexión noroeste. A esto se suman gastos como unos 18.000 euros en extender la red de suministro de energía o unos 15.000 euros en la red de alumbrado. En la actualidad un vial asfaltado cruza los terrenos y es muy utilizado por los vecinos, pero para hacer realidad el proyecto previsto deberá ser modificado parcialmente en su trazado además de ser dotado de aceras y servicios, ampliando su anchura hasta los 10 metros para permitir la circulación en doble sentido en la calzada, pues hoy en día solo se puede transitar con el coche en sentido descendente.

La intención es levantar dos inmuebles en dos áreas distintas de unos terrenos que se ubican por encima del barrio residencial de O Rosal. Una zona del equipamiento asistencial privado se levantará en una parcela resultante de 4.288 metros cuadrados y otra en una de 4.571 metros cuadrados. El espacio verde privado se estima en una superficie de 8.666 metros cuadrados.

Como ya adelantó FARO, la previsión es que las edificaciones de la futura residencia de mayores tengan una altura máxima de 7 metros que incluyan bajo, primera planta y aprovechamiento bajo cubierta.