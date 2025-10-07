El PSOE acuerda abstenerse en Moaña y dar el sí en Cangas y Bueu a la tasa de la basura

Hubo cónclave socialista el pasado fin de semana y hasta consultas con el presidente provincial David Regades, y resulta que en el tema de la subida de la tasa de la basura no hay disciplina de partido, que eso depende si se está en el gobierno o en la oposición. Así que Mario Rodríguez salió con la suya. Deja de lado los intereses del PSOE en donde gobierna, y ayer, como ya hizo en el pleno del Concello cuando se debatió la moción del PP para frenar esta subida, se abstuvo en la comisión de cuentas de la Mancomunidade de Morrazo, que se repetía porque no fue convocado en su momento el edil no adscrito de Bueu, Daniel Chapela. Una comisión a la que no asistieron los tres alcaldes del BNG de la Mancomunidade: la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, porque tiene delegada la presidencia de esta comisión en la socialista Sagrario Martínez; la de Moaña, Leticia Santos, de vacaciones y el alcalde de Bueu, Félix Juncal. Tampoco asistió ningún concejal del PP de Moaña. La abstención de Mario Rodríguez, lejos de abrir una crisis en el PSOE comarcal, no hace más que mostrar que la subida de la basura es una cuestión política, no de cálculo. De esta forma, Rodríguez castiga a su contrincante en Moaña, el BNG; él no va a aparecer en la foto de lo que el PP llama ««taxazo»» y, al mismo tiempo, se lanza contra sus compañeros de oposición municipal, un PP rescatado por Alfonso Piñeiro en Moaña en la que el PSOE quiere pescar. Porque Mario Rodríguez insiste en que la culpa de la subida es de Sogama, es de la Xunta.

Y así, el PSOE comarcal zanjó lo que podía ser una pequeña crisis, a la que el PP podría tener la tentación de sacar partido, aunque él siente que su enemigo a batir es el BNG, de ahí ese llamamiento al PSOE y a EU para que dejaran al BNG solo en la lucha. Es política.

Quien no estaba, como tampoco estuvo en la anterior comisión del día 29 es la concejala de Asamblea polos Veciños (AV), Victoria Portas. También del bloque del no es el concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, del que todos se habían olvidado.

Además de la modificación de la ordenanza fiscal, a comisión de cuentas abordaba también los presupuestos para el próximo año Las cifras del día 29 a ayer no cambiaron. El presupuesto para 2026 alcanza 7.632.902 euros. El coste del nuevo servicio alcanza un presupuesto de licitación de 4.942.526,03 euros. Se consigna un crédito para atender los gastos de Sogama de 2.123.485 euros, cuyo precio por tonelada pasó de 66 a 105 euros. El propio servicio de recaudación de ta lasa tiene un coste de 291.961 euros. Se calcula que el rendimiento de la nueva tasa de la basura será de 5,7 millones de euros. La Mancomunidade fija unos ingresos de 1.156.000 euros de los Concellos.

El PP replica a Santos: «Basurazo para un servicio lamentable»

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, publicó en sus redes sociales un vídeo argumentando las razones de que el BNG promueva la subida de la tasa de la recogida y tratamiento de la basura en O Morrazo. El principal partido de la oposición, el PP moañés, le replicó también en las redes sociales de su partido con un «top excusas de Leticia Santos para el basurazo».Los populares se quejan de que la regidora culpe a Sogama «pero 13 años después siguen sin municipalizar el servicio como prometieron. ¿Por qué será?». Lamentan también que se afirme que se busca «proteger a las familias. Vaya protección, subiéndole el recibo un 100%». El PP moañés se queja también del argumento de mejorar el servicio que considera «lamentable. Tiene mucho que mejorar. Contenedores rotos, restos de poda sin recoger...».Culpa al BNG de que la tasa actual no cubra ni la mitad del coste del servicio y replica la idea de que Sogama se lleva el 37% del coste. «¿El 63% restante quien lo lleva?», ironizan.

El pleno de Bueu rechaza la moción del PP y sostiene que sin un aumento de la tasa «é imposible mellorar o servizo»

La moción presentada por los grupos municipales del PP de O Morrazo para intentar frenar la subida de la tasa de la basura tuvo ayer su última parada en el pleno de Bueu. El bipartito BNG-PSOE votó en contra de la propuesta de los populares, que sí conto con el apoyo del edil Daniel Chapela.

Fue un debate largo, de casi dos horas, y con muchas alusiones al pasado. Sobre todo a los orígenes de la Mancomunidade do Morrazo y a las responsabilidades de cada partido en la colosal deuda acumulada durante años. Pero las posiciones ayer estaban muy claras. Tanto el BNG como el PSOE argumentaron que es «imposible» mejorar la recogida y tratamiento de la basura sin una nueva ordenanza fiscal. Y en este sentido realizaron una precisión. «Esta taxa non é para pagar o actual servizo, vai ser para pagar un servizo ultramellorado porque o de agora nin sequera é servizo», afirmó durante el debate el portavoz del BNG Xosé Leal. Desde el bipartito de Bueu reclamaron al PP «valentía» para explicar «como se pode mellorar o servizo sen subir a taxa», además de recordar que una parte importante del coste se vincula con Sogama, que es una empresa participada mayoritariamente por la Xunta.

La portavoz del PP, Elena Estévez, defendió «todos coincidimos en que a taxa é insuficiente e non cubre o custe do servizo» y defendió un «incremento razoable, pero non este dobre sablazo e taxazo que é desproporcionado». Y ante las afirmaciones sobre los beneficios del nuevo servicio dejó su titular: «Isto cheira mal, a ver que empresa está detrás». Por su parte, Daniel Chapela mostró las firmas recogidas hasta el momento y acusó al BNG y PSOE de falta de empatía, sobre todo con el comercio. «Non só se trata só de números, hai un factor humano e detrás dos números hai persoas», manifestaba.