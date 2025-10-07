Proyección para escuelas y sesión de cortos gallegos
Prosigue la Semana de Cine de Cangas «Cinemas ocultos» y hoy le toca el turno a las escuelas con la sección «Escolas ao cine» y «Mi vida a lo grande», a las 10:00 horas en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela. A las 21:00 horas se proyecta «Galicia en curta» con una antología de cortos gallegos recientes con «Abellón», «Adeus Berta», «Pura» y «Curmán».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- La residencia de mayores proyectada en Moaña prevé 7 metros de altura en O Carrachal
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Uno de los habitantes emblema de Ons, en grave peligro
- El Concello de Moaña lleva al extremo eso de informar a los vecinos.
- Casi 3.400 kilos de percebe y 226.000 euros tras 15 meses de sin poder trabajar en Ons