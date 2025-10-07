Proyección para escuelas y sesión de cortos gallegos

Prosigue la Semana de Cine de Cangas «Cinemas ocultos» y hoy le toca el turno a las escuelas con la sección «Escolas ao cine» y «Mi vida a lo grande», a las 10:00 horas en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela. A las 21:00 horas se proyecta «Galicia en curta» con una antología de cortos gallegos recientes con «Abellón», «Adeus Berta», «Pura» y «Curmán».