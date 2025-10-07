Moaña cita a Sanidade el 21 de octubre para preguntar sobre el servicio de urgencias

El alcalde accidental de Moaña, Daniel Costas, remitió hoy a la Consellería de Sanidade la convocatoria de la comisión de seguimiento del convenio para la construcción del nuevo centro de salud en el ámbito de Sisalde. Tal y como anunció el domingo en la 204ª concentración semanal para exigir el servicio de urgencias en la villa, Costas formalizó la segunda convocatoria de este órgano tras el plantón que la Xunta le dio al Concello al no asistir al primer intento, cuya reunión se debía celebrar a comienzos del mes de agosto.

Por recomendación de los servicios jurídicos del Concello en base a la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa, el Concello debe realizar una segunda convocatoria del órgano. Pidió que la Consellería de Sanidade designe a sus dos representantes y fijó la cita para el 21 de octubre a las 12.00 horas en la sala de juntas del Concello.

El único punto del orden del día son las consultas sobre si el nuevo centro de salud abrirá o no con servicio de urgencias, al señalar, el gobierno local (BNG) que así se recoge en el convenio. De no aparecer interlocutores de Sanidade, Moaña presentaría inmediatamente un recurso ante la justicia.