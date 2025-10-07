La 'luna del cazador' deja varados barcos del transporte a las islas en Cangas

Las mareas vivas de estos días, debido a la luna llena de octubre, conocida como 'luna de cazador' porque su luz de noche permitía cazar y prepararse para el invierno ha dejado estas estampas esta mañana en el muelle de Cangas.

La fuerte marea dejó prácticamente en dique seco los barcos del transporte de ría a las islas que duermen en los nuevos pantalanes de la dársena norte. Y dejó zonas sin aguas en una imagen poco habitual que afectó también a otros barcos.

Con la marea bajaron unos 3-5 metros desde la pleamar.