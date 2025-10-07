Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El GALP Ría de Pontevedra celebra hoy una reunión informativa en Bueu

Presentará las bases para la nueva convocatoria de ayudas | Será a las 10.00 h en el centro social

REDACCIÓN

Bueu

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra organiza hoy una reunión en Bueu para presentar las bases para la próxima convocatoria de ayudas. Será a partir de las 10.00 horas en el Centro Social do Mar y está orientada a empresas, asociaciones, colectivos del sector pesquero y personas emprendedoras.

El objetivo del GALP es apoyar proyectos que impulsen el desarrollo sostenible de la ría y que contribuyan a reforzar el papel de la pesca artesanal, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio marinero. Las ayudas pueden ser del 50% para proyectos empresariales y del 100% para iniciativas sin ánimo de lucro o directamente viinciuladas con las pesca artesanal.

