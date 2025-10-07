Bajo control en el marisqueo a flote

Llega el «Nuncamais» procedente del banco de Canido-Buraceiro a la rampa del muelle de rederas de Cangas. Los bancos de invierno para el marisqueo a flote de bivalvos en la ría de Vigo, especialmente para almeja y carneiro, abrieron el pasado día 1 y es tiempo de empezar a hacer balance.

En estos bancos más resguardados que las cofradías dejan para trabajar en invierno,como Tirán, Rodeira y Liméns, en O Morrazo,el sector asegura que se encontró con bastante bivalvo pero la mayoría no ha desarrollado como el año pasado y el marisco tiene poco tamaño. Por contra, los mariscadores están satisfechos con los precios, salvo en la almeja rubia, que sigue cayendo y ayer bajó de los 10 euros el kilo. La babosa, por ejemplo, una de las almejas que más captura la flota a este lado de la ría, en Cangas y Moaña -la japonesa ya sólo hay en la zona interna de San Simón-, el precio medio arroja un saldo en Cangas de 27,05 euros, ocho euros más que los 19,16 del año pasado y en Moaña de 27,61, siete euros más que con respecto a los 20,19 del año 2024.

Pesando la mercancía en la lonja de Cangas. / Gonzalo Núñez

En la rampa del muelle de Cangas, una mujer vestida de guarda de seguridad le pregunta al patrón del «Nuncamais»: «¿Qué traes?» Es el control de guardapesca marítimo contratado por la Asociación de Marisqueo a Flote de Ría de Vigo a la empresa S.P.R Seguridad de Vilanova de Arousa, para las capturas del día y que no vaya nada de «estraperlo» escondido a bordo de los barcos. Para esta mujer, que forma parte de la plantilla de esta empresa,que realiza los controles tanto en el mar como en tierra, era su primer día en el muelle de Cangas por lo que se enfrentaba a barcos y caras nuevas, no como en otros puertos, pero la jornada se saldó con satisfacción.

El patrón Fran Rodríguez le confirmó que traía burro (carneiro), una especie que hace años volvía al mar, y que ahora está teniendo muy buena salida en el mercado (está llegando a 11,67 euros el kilo de media). La vigilante, que desde las ocho de la mañana y hasta casi las dos de la tarde controló ocho barcos a la espera del resto de la flota, pesa la bolsa de marisco en una báscula en la misma rampa y mide piezas con el calibrador para que no bajen de los 40 mm Según la resolución de la Consellería de Mar, para el carneiro hay un tope de 3 kilos por tripulante, 8 de babosa, 16 de rubia, 1 de fina, 2 de japonesa o 4 de cornicha, además de 5 de berberecho, que sigue sin aparecer, 1 de bicuda y otro de ameixón. También se permite la compensación y por cada 2 kilos que no se extraiga de rubia pueden capturarse 1 de babosa, por cada kilo de fina se reducirá el tope de babosa 2 kilos o por cada kilo de fina se reducirá el tope de rubia 4 kilos. Los barcos no traen en abundancia. Las capturas del «Nuncamais» pesaban 2 kilos de carneiro. Fran Rodríguez, que es patrón desde hace tres años y lleva 6-7 de marinero,también suele faenar a la babosa, rubia y cornicha, y asegura que el sector «tiene temporadas». Desde hace años no ve fina en el mar o muy poca. De hecho, en el balance de estos primeros días, hay cero capturas en Cangas y medio kilo sólo en Moaña,a un precio un de 131 euros el kilo.

La vigilante del marisqueo a flote calibra unas almejas. / Gonzalo Núñez

Por detrás de Fran Rodríguez llega hasta el muelle el patrón José Bastón. Asegura que fue su primer día en el marsiqueo a flote, procedente de la nécora y para cambiar un poco de artes, dejar de faenar por la noche y ganar algo de calidad de vida. Pero sólo llegaron a tierra con 3 kilos de babosa, lo que podrían suponer unos 82 euros del resultado del día.

«¿Me da permiso para embarcar?», le pregunta la vigilante de S.P.R.. Ella recorre el barco y la pequeña estancia de la cabina, sin hallar nada anormal. «Si no queda más remedio volveremos a la nécora», asegura el patrón junto a su tripulante a bordo, tras estar desde las ocho de la mañana y hasta cerca de las dos de la tarde en el mar para descargar estos 3 kilos de babosa. En la lonja ya descargaba el patrón del «Flor de santo». Con su tripulante, Iago bajó 12 kilos de babosa que extrajo en el banco de Rodeira. Asegura que los precios están bien, pero «material hay poco».

Por el momento y desde el día 1, el sector sólo ha trabajado tres días, miércoles, jueves y ayer lunes y la apertura de los bancos están sujetos a los informes del Intecmar. En el balance de Cangas, con una veintena de barcos, los mariscadores han capturado 161,20 kilos de babosa por importe de 4.360 euros. Es mucha menor cantidad que en el mismo período del año pasado cuando Cangas contabilizó 737 kilos por importe de 14.124 euros. Eso sí, el precio medio fue de 19,16 euros y ahora llega a 27. De fina y de japonesa no hay capturas, de rubia figuran 90 kilos por importe de 967 euros y un precio medio de 10,64 euros; de carneiro hay 37,5 kilos por importe de 433 euros con un precio medio de 11,67 y de cornicha, 208 kilos por 1.2234 euros y un precio medio de 5,94 euros. El año pasado la rubia con 116 kilos por importe de 2.313 euros, llegó a un precio medio de 19,92 euros el kilo. De fina hubo 2 kilos con un precio medio de 39,02 y se extrajo algo de japonesa -12,80 kilos por 171 euros. De carneiro se capturaron 83,65 kilos por importe de 1.061 euros. y el precio medio estuvo algo más alto, 12,69.

Mariscadoras ayer en la lonja de Meira. / Gonzalo Núñez

Por lo que respecta a Moaña, con 26 barcos,en esta campaña llevan 146 kilos de babosa por importe de 4.031 euros y el precio medio de 27,61 euros; de fina, 0,50 a esos 131 euros de precio medio; extrajeron 417 kilos de rubia por 4,453 euros cuando en el arranque del año pasdado fueron 2.862 kilos que supusieron 42.698 euros y un precio medio de 14,92.De carneiro llevan 125 kilos por importe de 1.609 euros y 12,87 euros el kilo de precio medio. Es menos carneiro que en 2024, con 224 kilos y 3.080 euros. El precio medio había sido mejor, 13,72.