El Concello instala marquesinas en Broullón y Domaio

El Concello de Moaña instaló en los últimos días dos marquesinas en sendas paradas de autobús del barrio de Broullón y de la parroquia de Domaio, concretamente en el margen opuesto al parque de O Almacén.

Invirtió unos 8.000 euros en cada estructura. En ambos casos son reclamaciones de los colectivos vecinales para mejorar la seguridad en unas paradas en las que se recogen, por ejemplo, a niños para acudir a los centros de estudio diariamente.