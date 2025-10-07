Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello instala marquesinas en Broullón y Domaio

Se ubican en paradas de autobús con transporte escolar | Cada estructura costó 8.000 euros

Uno de los nuevos refugios en las paradas de autobús. | FdV

F.G.S.

Moaña

El Concello de Moaña instaló en los últimos días dos marquesinas en sendas paradas de autobús del barrio de Broullón y de la parroquia de Domaio, concretamente en el margen opuesto al parque de O Almacén.

Invirtió unos 8.000 euros en cada estructura. En ambos casos son reclamaciones de los colectivos vecinales para mejorar la seguridad en unas paradas en las que se recogen, por ejemplo, a niños para acudir a los centros de estudio diariamente.

