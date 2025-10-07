El Concello instala marquesinas en Broullón y Domaio
Se ubican en paradas de autobús con transporte escolar | Cada estructura costó 8.000 euros
F.G.S.
Moaña
El Concello de Moaña instaló en los últimos días dos marquesinas en sendas paradas de autobús del barrio de Broullón y de la parroquia de Domaio, concretamente en el margen opuesto al parque de O Almacén.
Invirtió unos 8.000 euros en cada estructura. En ambos casos son reclamaciones de los colectivos vecinales para mejorar la seguridad en unas paradas en las que se recogen, por ejemplo, a niños para acudir a los centros de estudio diariamente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
- Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
- La residencia de mayores proyectada en Moaña prevé 7 metros de altura en O Carrachal
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Uno de los habitantes emblema de Ons, en grave peligro
- El Concello de Moaña lleva al extremo eso de informar a los vecinos.
- Casi 3.400 kilos de percebe y 226.000 euros tras 15 meses de sin poder trabajar en Ons