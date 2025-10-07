La cofradía abre un canal de salida al río Inferno para salvar los bancos de marisco

La Cofradía de Pescadores San Martín de Moaña inició ayer unos llamativos trabajos en el arenal de A Xunqueira hacia la zona de A Seara. Y es que una excavadora empezó a abrir un canal entre la arena aprovechando la marea baja de la mañana de ayer en plena semana de mareas vivas. Durante el fin de semana la excavadora ya estuvo estacionada en la playa a la espera de poder trabajar.

El objetivo es canalizar la salida del agua del río de O Inferno para conducirla directamente a la ría de Vigo. Y es que la falta de este canal hizo que, sobre todo en los últimos dos inviernos de lluvias continuas e intensas, el agua dulce cuando el río baja con más caudal se extienda por el arenal afectando a los bancos marisqueros y causando una elevada mortandad de las almejas. Desde la cofradía explicaban ayer que en los últimos años la tasa de mortalidad del marisco se incrementó y entienden que una de las causas está en los grandes aportes de agua dulce. Consideran que no es la explicación única, pues puede incidir el cambio climático o los cambios en la temperatura del mar en la ría.

Para ejecutar estos trabajos los representantes del sector pesquero moañés tuvieron que gestionar permisos ante administraciones como la Dirección General de la Costa y el Mar, la Autoridade Portuaria de Vigo o Augas de Galicia. Los trámites habían arrancado en el mes de marzo.

En cuanto a los trabajos sobre el terreno aprovechando las mareas bajas, comenzaron ayer y deberían quedar listos a lo largo de la presente semana. Conscientes de que el oleaje del invierno va a ir sedimentando de nuevo con arena el hueco que se abra esta semana, desde el sector estiman que al menos una mínima conducción del caudal del curso fluvial debería ser efectiva por cuatro años. La anterior acción con esta finalidad en la salida de este río urbano se había ejecutado en el año 2014.