Cabalo celebra las fiestas de la Virgen de los Dolores del 17 al 19 de octubre

Las fiestas del lugar de Cabalo, en Beluso, en honor a la Virgen de los Dolores este año serán del 17 al 19 de octubre en su tradicional ubicación, que estará cubierta con una carpa.

Los festejos comenzarán el viernes 17 con una verbena que incluirá una actuación de la orquesta Capitol, que realizará un pase de tres horas seguidas y luego dejará paso al grupo Claxon. El sábado la charanga Os Embarrados realizará un pasacalles desde las 10.30 horas y por la noche la verbena contará con Players y Gran Parada.

El día grande de las celebraciones será el domingo 19, con una misa solemne y procesión a las 12.30 horas, con el acompañamiento del grupo de gaitas Os Chaneiros; cucañas para todas las edades por la tarde; y el fin de fiesta será con la orquesta Magos.