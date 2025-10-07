Bueu tramita un presupuesto de 7,8 millones, que irá a pleno el martes

El gobierno local de Bueu reunió ayer a la mesa general de negociación con los sindicatos para avanzarles el presupuesto municipal, que una vez más llega a pleno en el tramo final del ejercicio en curso. El documento económico tendrá una tramitación exprés ya que esta semana se convocará la preceptiva comisión especial de Facenda e Contas y la previsión es que se someta a aprobación plenaria el próximo martes en una sesión extraordinaria. Después de los últimos ajustes los capítulos de ingresos y gastos llegarán hasta los 7,8 millones de euros, tal como avanza el edil de Facenda, Xosé Leal.

El responsable municipal reconoce que a estas alturas del año más que un presupuesto se trata de un balance para regularizar la situación económica. «Son uns orzamentos de transición e a intención é que unha vez aprobados é poñerse a traballar nos do ano 2026», asegura. Un compromiso que no es nuevo, pese a que en los últimos años el gobierno local ha sido incapaz de cumplirlo. De hecho, los actuales son los prorrogados del ejercicio 2023. «Este ano tivemos cambios no departamento de Intervención e o novo interventor tomou posesión a principios do verán, nun momento no que había que preparar o documento da Conta Xeral e ademais axudounos en temas de contratación debido as baixas noutros departamentos», expone Xosé Leal.

La previsión inicial era que los presupuestos de este 2025 superasen el umbral de los 8 millones de euros. Una cifra a la que finalmente no se llegará «por un criterio de prudencia». El concejal de Facenda explica que se optó por no incluir en estas cuentas ni la operación de préstamo del pabellón de Beluso, la aportación del Gobierno central por la liquidación extraordinaria por la participación en los tributos del Estado que asciende a 300.000 euros ni la venta del solar municipal en la calle José María Estévez.

En el capítulo de gastos la principal partida es la destinada al personal municipal, que supone 3,7 millones de euros. En el capítulo de inversiones se incluyen solo aquellas que se financian con recursos municipales, que ascienden a casi 116.000 euros. «O ano que vén podería haber cambios. Desde Intervención estase analizando se hai que incorporar os investimentos que se sufragan con aportacións doutras administracións, como a Deputación ou a Xunta», apunta Leal.

En el apartado de ingresos la partida más cuantiosa es la de las transferencias corrientes, que básicamente son las aportaciones del Estado y la Xunta y que llegan a los 4,3 millones. El siguiente capítulo en volumen es el de los impuestos directos, en el que se incluyen el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como rodaje. La previsión es de ingresar casi 2,5 millones de euros. Aquí no se incluye la subida del 17% en el rodaje ya que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero.

Una vez que el documento se presentó ayer a los sindicatos con representación entre la plantilla municipal el próximo paso será la convocatoria de la comisión informativa, que tendrá que celebrarse esta misma semana. A continuación se procederá a convocar el pleno extraordinario, que el gobierno local quiere celebrar el próximo martes 14 de octubre. Se trataría de la aprobación inicial porque a continuación los presupuestos deben pasar por un periodo de exposición pública y en el caso de haber alegaciones las cuentas tendrán que volver a pasar por el plenario para estimar o desestimar esas alegaciones.

