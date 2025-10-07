El Banco de Alimentos pide 200 voluntarios para su recogida

La Fundación Provincial Banco de Alimentos necesita contar con la ayuda de unos 200 voluntarios y voluntarias en O Morrazo para la Gran Recogida de los próximos días 7 y 8 de noviembre que lleva por lema «Lo damos todo». A nivel provincial el banco moviliza a más de 2.500 voluntarios en 150 supermercados de la provincia en una marea azul que estará presente en las localidades de Moaña, Cangas, Bueu y Marín.

Por primera vez la campaña se adelanta dos semanas ya que hasta ahora las grandes recogidas se realizaban a finales del mes de noviembre. El formato de las donaciones volverá a ser mixto: entrega de alimentos frescos o/y aportaciones económicas al pasaar por caja. Para partiicpar como voluntario hay que anotarse en la app informática de la web en donde se puede elegir jornada, supermercado o turno. También se puede llamar al 986 263022