Los aseos son provisionales por algo, no para eternizarse.

Fueron instalados para las atracciones de las fiestas del Cristo de Cangas, pero ahí siguen, tapando sin ningún tipo de rubor el sentido homenaje a Castelao en un mural pintado en el palco del parque Pereiro Francés. Que para sacarlos no hay que pedir autorización a nadie.

Araceli Gestido y Sagrario Martínez, a realizar relaciones en Conxemar

Como hijas de un pueblo marinero que son, la alcaldesa de Cangas y la edil de Obras, Araceli Gestido (BNG) y Sagrario Martínez (PSOE) estarán presentes hoy en Conxemar. Ya tiene preparado todo. Desde lo que hay que ver, lo que interesa a Cangas y las relaciones que hay que hacer, que siempre vienen bien. Es la punta de lanza de Cangas en una feria tan importante con la de Conxemar en Vigo.

Ahora hay que decirlo con contundencia. Si es cierto que el retraso en la adjudicación de las obras del campo de O Morrazo, donde juega el Alondras, se debe a un tema de certificaciones que no solucionan los redactores del proyecto, tiene la obligación de mostrarse contundente. De sancionar al estudio si se diera esta posibilidad. Ya pasó tiempo suficiente como para que contratación tenga todo en sus manos para poder actuar. Si las empresas no cumplen con los plazos hay que sancionarlas, dejadles claro que esa no es la manera de funcionar y no acordarse de ellas para otras ocasiones, deberían restar puntos para otras contrataciones.