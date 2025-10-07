Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adicam reúne este sábado a ocho especialistas en sus Xornadas científicas

Se celebrarán en el auditorio municipal de Cangas desde las 18.00 horas

Un momento de las Xornadas del año pasado con la entrega del premio al doctor Fernández Puga

Un momento de las Xornadas del año pasado con la entrega del premio al doctor Fernández Puga / Fdv

REDACCIÓN

Cangas

La Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama y ginecológico de Cangas (Adicam) celebra este sábado día 11 sus XXIV Xornadas Científicas, dentro de los actos del mes del cáncer con motivo del día internacional, y que en esta ocasión se realizan en el Auditorio, a las 18:00 horas.

La inauguración estará a cargo de la presidenta de Adicam, Olga Sotelo, acompañada por representantes institucionales de los Concellos de Cangas, Moaña y Bueu, Diputación y Xunta.

La actuación musical de Claudia Pintos abrirá unas Xornadas científicas que arrancan con la conferencia, a las 18:30 horas, sobre los últimos avances médicos y de investigación en el ámbito del cáncer de mama, a cargo de Fernando C. Schmitt, director de la Unidad de Patología Molecular y profesor de la Universidad de Oporto. A las 19:30 está prevista una mesa redonda, moderada por el doctor y médico de Adicam, Jorge Cameselle, con la participación del propio Schmitt, Isaura Fernández Pérez, oncóloga en el Complejo Universitario de Vigo; Luis Ruiz Almirón, MIR de Oncología Médica en el CHUVI; Pablo Fernández Vázquez, jefe del servicio de Anatomía Patológica del hospital Ribera Povisa; Rosa Mallo, directora de la Unidad de Mama del CHUVI; Vanesa Rodríguez, ginecóloga en el CHUVI; Julia Fraga Liste, especialista en Psiquiatría (Vgo) e Iria Núñez, psicóloga de Adicam.

Tras la actuación de Alijoss, se entregará el Premio Adicam 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents