Adicam reúne este sábado a ocho especialistas en sus Xornadas científicas

La Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama y ginecológico de Cangas (Adicam) celebra este sábado día 11 sus XXIV Xornadas Científicas, dentro de los actos del mes del cáncer con motivo del día internacional, y que en esta ocasión se realizan en el Auditorio, a las 18:00 horas.

La inauguración estará a cargo de la presidenta de Adicam, Olga Sotelo, acompañada por representantes institucionales de los Concellos de Cangas, Moaña y Bueu, Diputación y Xunta.

La actuación musical de Claudia Pintos abrirá unas Xornadas científicas que arrancan con la conferencia, a las 18:30 horas, sobre los últimos avances médicos y de investigación en el ámbito del cáncer de mama, a cargo de Fernando C. Schmitt, director de la Unidad de Patología Molecular y profesor de la Universidad de Oporto. A las 19:30 está prevista una mesa redonda, moderada por el doctor y médico de Adicam, Jorge Cameselle, con la participación del propio Schmitt, Isaura Fernández Pérez, oncóloga en el Complejo Universitario de Vigo; Luis Ruiz Almirón, MIR de Oncología Médica en el CHUVI; Pablo Fernández Vázquez, jefe del servicio de Anatomía Patológica del hospital Ribera Povisa; Rosa Mallo, directora de la Unidad de Mama del CHUVI; Vanesa Rodríguez, ginecóloga en el CHUVI; Julia Fraga Liste, especialista en Psiquiatría (Vgo) e Iria Núñez, psicóloga de Adicam.

Tras la actuación de Alijoss, se entregará el Premio Adicam 2025.