Abierto el plazo de la XXVIII Carreira San Martiño, que será el 8 de noviembre

El Club Corredoiras abre el plazo para inscribirse en la XXVIII Carreira San Martiño de Bueu, que está prevista para el sábado 8 de noviembre y que formará parte de la celebraciones en honor al patrón del municipio.

La carrera discurrirá por la Avenida Montero Ríos y las pruebas para las categorías escolares comenzarán a las 17.00 horas, con distancias que van desde los 200 metros (categoría chupetes) hasta los 2 kilómetros para los cadetes.

La prueba reina será la carrera absoluta, con un trazado de 6 kilómetros que consistirá en dar tres vueltas a la Avenida Montero Ríos. La salida está prevista para las 19.00 horas. Las inscripciones deben realizarse a través de la página web ccnorte.com. El coste será de 8 euros para la categoría absoluta y gratuito para las escolares.