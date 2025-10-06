La Virgen del Rosario volvió a salir en procesión en Darbo

Un mes después de la tradicional romería, la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de la parroquia de Santa María de Darbo, volvió a salir ayer en procesión para celebrar su festividad. Partió del templo poco antes del mediodía, tras la misa solemne, para hacer el recorrido alrededor del atrio acompañada de decenas de fieles y de la asociación cultural Lembranzas da Ría, que puso la nota musical a esta celebración religiosa.

Esta advocación mariana es honrada el 7 de octubre, fecha en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo Rosario, según la tradición de la Orden Dominica. En Darbo se adelantó a ayer, por ser domingo, manteniendo un año más esta celebración tradicional en el marco de este importante ejemplo del barroco rural gallego.