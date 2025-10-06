Vecinos de O Hío no ceden en su reclamación de un médico

Este sábado un grupo de vecinos de O Hío volvió a concentrarse ante la Casa da Unión para reclamar la vuelta de su médico, centralizado en la Casa do Mar de la vecina parroquia de Aldán desde la pandemia de Covid-19. Reclaman también la construcción de un centro de salud para ambas parroquias y aseguran que seguirán luchando «hasta tener una respuesta positiva».

El jueves 16 de octubre llevarán su reivindicación fuera de O Hío para concentrarse ante la sede de la delegación de la Xunta de Galicia en Pontevedra.