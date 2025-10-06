Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos de O Hío no ceden en su reclamación de un médico

Asistentes a la protesta del sábado. | |

Asistentes a la protesta del sábado. | |

REDACCIÓN

Morrazo

Este sábado un grupo de vecinos de O Hío volvió a concentrarse ante la Casa da Unión para reclamar la vuelta de su médico, centralizado en la Casa do Mar de la vecina parroquia de Aldán desde la pandemia de Covid-19. Reclaman también la construcción de un centro de salud para ambas parroquias y aseguran que seguirán luchando «hasta tener una respuesta positiva».

El jueves 16 de octubre llevarán su reivindicación fuera de O Hío para concentrarse ante la sede de la delegación de la Xunta de Galicia en Pontevedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents