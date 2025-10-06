Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Semana do Cine proyecta una película sobre Palestina

Se titula «El profesor» y el pase será a las 21.00 h

Una imagen de «The teacher».

REDACCIÓN

Cangas

La XX Semana do Cine de Cangas prosigue hoy con la proyección de la película «The teacher» («El profesor»), ambientada en los territorios palestinos de Cisjordania y dirigida por la británico-palestina Farah Nabulsi. La historia se centra en un profesor atrapado entre su compromiso con la resistencia y su responsabilidad como educador. La película aborda las consecuencias de la ocupación, la pérdida y el trauma. El pase será hoy a las 21.00 horas en el Auditorio de Cangas.

