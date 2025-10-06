La Semana do Cine proyecta una película sobre Palestina
Se titula «El profesor» y el pase será a las 21.00 h
REDACCIÓN
Cangas
La XX Semana do Cine de Cangas prosigue hoy con la proyección de la película «The teacher» («El profesor»), ambientada en los territorios palestinos de Cisjordania y dirigida por la británico-palestina Farah Nabulsi. La historia se centra en un profesor atrapado entre su compromiso con la resistencia y su responsabilidad como educador. La película aborda las consecuencias de la ocupación, la pérdida y el trauma. El pase será hoy a las 21.00 horas en el Auditorio de Cangas.
