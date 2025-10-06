Moaña vuelve a citar a la Xunta tras el plantón de agosto y antes de ir a la justicia

El Concello de Moaña convocará, por segunda vez, la comisión de seguimiento del convenio firmado con la Xunta para construir el nuevo centro de salud, que se encuentra en obras en los terrenos de Sisalde. La administración local citará a la Consellería de Sanidade en un plazo de 15 días con la intención de que esta vez sí acudan a la reunión del órgano, después del plantón sufrido a comienzos de agosto. Ayer, en la 204ª semana de concentraciones consecutivas para exigir el regreso del servicio de urgencias a Moaña el alcalde accidental, Daniel Costas, explicó que recibieron el informe de los servicios jurídicos del Concello que recomiendan una segunda intentona de reunir a Sanidade por este conflicto antes de presentar una denuncia ante el juzgado contencioso-administrativo. «Si vuelven a no aparecer, la denuncia se presentaría de forma inmediata» por un presunto incumplimiento del convenio, según alegan desde el gobierno local, del BNG en mayoría absoluta.

Insistió, Daniel Costas, en que el objetivo de la comisión de seguimiento es «que Sanidade responda a nuestras dudas sobre los servicios del nuevo centro de Salud y que nos garantice que, como recoge el convenio, se abrirá con servicio de urgencias». En este sentido la alcaldesa, Leticia Santos, ya amenazó en varias ocasiones con que el Concello no daría permiso para la apertura del nuevo centro si no abre sus puertas con este servicio, incluso aunque ello le implique consecuencias legales.

Costas ayer señaló que hoy mismo, lunes, se notificará a la Xunta de la convocatoria, nuevamente, de la comisión de seguimiento, y espera que desde el gobierno autonómico se designe pronto a sus representantes en la cita y la reunión se pueda al fin celebrar. Lamenta que en caso contrario tengan que acudir a la vía judicial «pero sería la única vía que nos permite la ley para exigirles que vengan a hablar sobre el centro de salud». Añade que «no puede ser que, después de tener un convenio firmado y entregarle los terrenos de todos los vecinos de Moaña hagan lo que quieran sin consultar e incumplan el convenio».

Un grupo de vecinos participó ayer en la 204ª protesta seguida por las urgencias

De momento, cada vez que responsables del Sergas se pronuncian sobre este asunto aseguran que la ubicación de las urgencias en el nuevo centro de salud se analizará una vez que abra sus puertas y se ponga en marcha, teniendo en cuenta los criterios clínicos y la opinión de los profesionales. Desde el PP local, sin embargo, garantizaron hasta dos veces en pleno que el centro de Sisalde tendrá urgencias. En el convenio se había firmado que contará con este servicio hasta que se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) de ámbito comarcal en los terrenos cangueses de A Rúa, un proyecto que va muy retrasado pues el Concello cangués ni siquiera puso todavía los terrenos a disposición de la Xunta.

En la concentración de ayer Costas aplaudió también a las informaciones de prensa sobre la marcha de profesionales sanitarios del hospital concertado Povisa, de referencia para la mayoría de los vecinos de Cangas y Moaña. Criticó que «vayan a cobrar lo mismo por el concierto dando un servicio sin tener los profesionales para hacerlo». El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, se pronunció también sobre la reubicación del personal de los centros de salud de Vigo y lo comparó con la situación de las urgencias de Moaña «pues se ahorran dinero moviendo a los sanitarios en vez de contratar más».