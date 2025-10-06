Fuego en un contenedor de Rúa Ensinanza
Efectivos de la Policía Local y del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil de Cangas sofocaron ayer por la tarde de ayer un conato de incendio en un contenedor de residuos ubicado en la Rúa Ensinanza, junto a la «Casa dos Pobres», causando solo leves daños.
