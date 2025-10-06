Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuego en un contenedor de Rúa Ensinanza

Fuego en un contenedor de Rúa Ensinanza | G. NÚÑEZ

Fuego en un contenedor de Rúa Ensinanza | G. NÚÑEZ

Efectivos de la Policía Local y del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil de Cangas sofocaron ayer por la tarde de ayer un conato de incendio en un contenedor de residuos ubicado en la Rúa Ensinanza, junto a la «Casa dos Pobres», causando solo leves daños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents