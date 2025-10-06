Cangas completará la auditoría de toda la red de saneamiento a cargo de la UTE

Los casi 14 millones de euros que la auditoría realizada por la empresa Aqualia por encargo del Concello de Cangas estima para solucionar las infiltraciones en la red de saneamiento municipal no resuelve todas las carencias del sistema, como el funcionamiento de los pozos de bombeo, la estación depuradora de aguas residuales (Edar) o toda la maquinaria que interviene en el proceso. Para completar el diagnóstico, se necesita otro chequeo adicional, con una segunda auditoría que el gobierno local sacará a concurso –previsiblemente a principios de 2026– y que deberá sufragar la concesionaria del servicio del ciclo integral del agua (UTE Gestión Cangas), pues esa es una de las condiciones que figuran en el pliego del contrato.

El coste del nuevo trabajo rondará los 30.000 euros, el doble de lo que costó la reciente auditoría sobre las infiltraciones a la red de saneamiento. El importe coincide con el porcentaje de facturación anual acordado por las partes, aclara el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), que considera «imprescindible» esa revisión completa de todo el sistema antes de fijar las mejoras prioritarias y buscar financiación para acometerlas con otras administraciones (principalmente la Xunta, a través de Augas de Galicia) y en distintas fases y planes plurianuales, ya que el Concello de Cangas carece de recursos económicos suficientes para hacerle frente en su totalidad. Además, las competencias son compartidas, y de hecho se aplica un canon autonómico al servicio..

Lo que ya están constatando los técnicos es que todo el sistema de saneamiento y depuración sufre graves carencias o deficiencias y se precisa una actuación integral para hacerlo eficiente y solucionar los vertidos que acaban en el mar, en algunos casos contaminando antes los cursos fluviales. El principal problema detectado hasta ahora es la incapacidad de algunos pozos de bombeo de realizar su trabajo con eficiencia, debido a las infiltraciones de agua que debería canalizarse por una red separativa, y conducir todo ese caudal hasta la EDAR, que desborda.