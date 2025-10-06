Casi 3.400 kilos de percebe y 226.000 euros tras 15 meses de sin poder trabajar en Ons
La Cofradía de Bueu cierra una campaña que se prolongó entre julio y septiembre y que deja motivos para la esperanza | Los percebeiros confían en poder trabajar en navidades
Los percebeiros de la Cofradía de Bueu concluyeron hace unos días su primera campaña de trabajo después de estar en el dique seco durante 15 meses. Un largo parón debido al estado crítico del recurso en los bancos de la isla de Ons y a las recomendaciones de la Consellería do Mar. Los profesionales pudieron volver a las rocas este verano, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, y el balance que realizan se mueve entre la esperanza y la cautela. El crustáceo parece que empieza a mostrar signos de mejoría y las ventas durante estos tres meses superaron los 226.000 euros. Con todo, ahora toca volver a parar como mínimo hasta las fiestas navideñas. Unas semanas antes se realizará una nueva inspección y se valorará si es posible afrontar una campaña de 15 días.
La extracción de percebe en Ons estaba paralizada desde marzo de 2024. La recomendación de la Consellería do Mar era cesar completamente la actividad durante un año, un paro que finalmente se estiró hasta los 15 meses. El regreso a las rocas fue el 1 de julio, pero bajo estrictas condiciones para intentar asegurar la viabilidad de la especie: un máximo de tres días de trabajo a la semana y una cuota que no podía exceder de los cuatro kilos. Según los datos de la plataforma Pesca de Galicia, estos tres meses de trabajo se saldaron con 3.393 kilos de percebe y una facturación de casi 227.000 euros.
Estos tres meses de trabajo han resultado más productivos para los percebeiros de Bueu que todo el año 2021, que fue el último en el que trabajaron los doce meses. En aquel entonces las capturas fueron de 5.666 kilos de percebe y los ingresos de 245.000 euros.
Los paros en la actividad comenzaron en el año 2022, cuando el sector se quedó en tierra por su propia cuenta dos meses (octubre y noviembre). El balance de este verano de 2025 también mejora, con mucha diferencia, a esos diez meses, que se saldaron 3.826 kilos y casi 144.000 euros de facturación.
En 2023 el cese de la actividad ya fue de cuatro meses –entre marzo y junio– y el resultado anual fue de 2.236 kilos y 86.800 kilos. Y en 2024 solo se trabajó durante los tres primeros meses, con un balance de 171 kilos y 4.000 euros.
Calidad, más compradores y precios de hasta 200 euros
Los percebeiros de Bueu destacan que pese a las limitaciones con las que tuvieron que trabajar durante esta campaña de tres meses consiguieron poner en el mercado un percebe de calidad. También se notó una mayor presencia de compradores, lo que ayudó a tirar de los precios. Según los datos que recoge la plataforma Pesca de Galicia, hubo más de 20 días en los que el percebe de Ons consiguió superar la barrera de los 100 euros el kilo. El tope se alcanzó el 11 de agosto, en pleno verano, cuando hubo un lote que llegó a los 200 euros. Unos días después, el 18 de agosto, el precio máximo de venta llegó a los 190 euros.
A pesar de todo, entre la cofradía y el sector se impone la cautela. La actividad parará completamente durante octubre y noviembre y poco antes de las fechas navideñas se realizarán controles para comprobar la evolución del percebe. La esperanza de los percebeiros pasa por trabajar al menos 15 días durante la época más importante del año en cuanto a ventas y precios.
Hasta entonces toca esperar y trabajar en otras artes, aunque tampoco está fácil. El pulpo, después de las primeras semanas de abundancia tras el final de su veda más larga, ha bajado y muchos barcos optan por salir solo dos o tres días a la semana, a la espera de que los primeros temporales del otoño y del invierno muevan los fondos marinos.
La otra opción es la centolla, pero aún queda algo más de un mes para la reapertura de otra de las especies más con mayor tirón en las fechas navideñas y en las semanas previas.
