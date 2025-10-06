Más de 200 jugadores en el Autonómico de Dardos en el H4

Los salones del Hotel H4 de Cangas acogieron este fin de semana a la élite gallega de la disciplina de los dardos, para disputar el Campeonato Autonómico de Dardos en Parejas. En total se midieron más de 200 jugadores en un torneo patrocinado por la empresa local Recreativos Iglesias, que aportó 16 dianas electrónicas Radikal Darts.

El sábado, desde las 15.00 horas, se jugaron las partidas de opens individuales y de parejas ciegas. El domingo por la mañana los competidores jugaron las finales de las ligas por parejas. Los mejor clasificados consiguieron un puesto para el próximo Campeonato Internacional Bolharsul que se disputará en febrero en el Algarve portugués o bien para el Campeonato Internacional de Dardos del mes de abril en Lloret de Mar.

En las instalaciones del Hotel H4, ubicado en Darbo, se citaron también jugadores de O Morrazo, algunos de los cuales estaban entre los favoritos a situarse entre los mejores puestos al final de la prueba.