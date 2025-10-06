Los 1.500 euros de Santa Ifigenia ya tienen dueño

Lo sentimos por quienes aún guardaban sus rifas de las fiestas de Santa Ifigenia, en Bueu, que esperaban que no apareciese la persona con el boleto ganador. Ya los pueden tirar. Miguel Fariña, de la parroquia de Cela, es el afortunado ganador y el presidente de la comisión de fiestas, Celso Dopazo, ya le entregó su premio. ¡Felicidades y a disfrutarlo! Seguro que puede invitar a una ronda de sidra... o tinta femia.

No dejen de acudir a donar sangre hoy a Bueu

Cualquier día es bueno para la solidaridad. Como por ejemplo hoy. La unidad móvil de donación de sangre de la Consellería de Sanidade estará hoy todo el día en Bueu. El autocar estará estacionado en el aparcamiento de la antigua Casa do Mar de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Desde Sanidade apelan a la solidaridad ciudadana ya que cada día los hospitales gallegos necesitan más de 400 donaciones. Así que ya saben, si pueden pasen por allí para donar, que seguro que habrá muchas personas que lo agradezcan de verdad.

Del veranillo de San Miguel al del Rosario

Después de la lluvia del sábado vuelve a salir el sol y a lucir azul el cielo. Aunque en la ría de Pontevedra alguien se dejó la puerta abierta porque ayer en Bueu soplaba una nortada de aúpa. Y así pasamos del veranillo de San Miguel al del Rosario, que por si alguien no lo sabe su festividad es mañana. Si las previsiones de MeteoGalicia no se equivocan, y esperemos que no, parece que aún nos queda una semana para disfrutar de temperaturas por encima de 20 grados e incluso de algún chapuzón.