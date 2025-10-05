Una tradición a prueba de lluvia

Las VII Xornadas Etnográficas do Morrazo centralizaron en el día de ayer y en Moaña todas sus actividades de este año y supieron atraer a todos los fieles de la tradición más propia a pesar incluso del sábado lluvioso que sufrió O Morrazo. El plato fuerte se registró durante la pasada noche, con una foliada en la carpa instalada en la alameda que se prolongó hasta la madrugada. La música nocturna había empezado a sonar con la participación de grupos como Xoldra, Xacarandaina, Retrouso, Sadeo y Cantigas e Agarimos, desde las 22.30 horas. Pero fue en el tramo final, cuando los músicos voluntarios se subieron al escenario, cuando la noche enfiló su parte más divertida.

Actuación de las pandereteiras Xoldra. / FdV

La jornada comenzó a las 11.00 horas con la presentación del «Cancioneiro Galego Serodio» a cargo de Xabier Díaz que incluso se animó a tocar en el alto de la Praza de Abastos. Desde entonces y hasta las 20.00 horas los que subieron a ese espacio disfrutaron de una exposición de traje tradicional gallego con numerosos ejemplos excelentemente conservados. La muestra corrió a cago de Salgharitas.

La presentación a cargo de Xabier Díaz. / | G. Núñez

Tanto en el alto de la Praza de Abastos como en la carpa instalada en la alameda se desarrollaron varias demostraciones de artesanía gallega relacionada con oficios, tejidos o la elaboración de instrumentos propios.

Los cantos marineros, populares y de taberna, a cargo de Peis d´hos, sorprendieron a los vecinos con actuaciones en dos establecimientos de la céntrica Avenida Concepción Arenal para finalizar las canciones en la carpa. A partir de entonces la música ya se adueñaría de toda la tarde con las pandereteiras Xoldra tocando durante una charla sobre tejidos y prendas de la vestimenta tradicional. Las agrupaciones Trébede (O Morrazo) y O Fiadeiro (Vigo), el cuarteto de gaitas Os Liboreiros y el grupo Unto Vello se subieron también al palco para acompañar el paso a la noche y antes de la foliada.