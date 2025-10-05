El PP alerta de un parón en las obras de los campos de fútbol 7
Asegura que los trabajos «siguen casi en el mismo punto que hace dos meses»
Las obras de renovación y sustitución del césped artificial en los campos de fútbol 7 de Reibón y Seara en Moaña siguen en marcha. Las últimas tareas estuvieron en la instalación del riego. El PP denunció ayer la «total paralización» de los trabajos alegando que «siguen prácticamente en el mismo punto que hace dos meses, cuando se iniciaron, y no tienen visos de finalizarse a corto plazo». Se quejan, desde el principal partido de la oposición, de los perjuicios que esto trae tanto a los clubs que utilizan los campos como a los alumnos de los dos colegios en cuyos patios se ubican.
Considera, el PP, que el gobierno local, del BNG, cayó en «incumplimientos y mentiras» con los plazos de ejecución y recuerdan que están a punto de cumplirse los dos meses que figuran en el contrato. Es la segunda vez que denuncian estos retrasos, pues alertaron de una situación parecida a finales de agosto, tras los primeros días de trabajo. Aseguran que el ejecutivo local les «mintió» tras las quejas que formularon entonces y le exigen «que se tomen en serio esta actuación de una vez por todas y la gestione con agilidad».
