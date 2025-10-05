Portos espera un informe municipal para autorizar la nueva nave del puerto moañés

La reconstrucción de la nave del puerto deportivo de Moaña tras el incendio que calcinó la estructura anterior en octubre de 2023 todavía no ha comenzado, dos años después de aquel suceso. Desde el club que gestiona las instalaciones (Moaña Mar) explican que están a la espera de la autorización por parte de la Administración para empezar las obras, esperando que el permiso sea inminente.

Hay que recordar que Moaña Mar cuenta ya con un proyecto constructivo que contempla un edificio de planta baja, acristalado por todo el frente hacia los pantalanes y velado semiperforado en su otra cara para evitar el exceso de calor al estar orientado al sur.

Desde Portos de Galicia, preguntados por el estado del permiso, explican que para poder otorgar la concesión están recabando todos los informes técnicos necesarios. Están a la espera de que el Concello les envíe el informe definitivo, toda vez que el primero se consideró incompleto y no concluía si era favorable a la obra o no.

Cuando se quemó, la anterior nave de madera contaba con un restaurante. La intención de Moaña Mar, ahora, es acometer una nueva oferta pública y elegir la propuesta que mejor se adapte a las necesidades del club.