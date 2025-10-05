La película china «Black Dog», esta noche, en Cinemas Ocultos

La XX Semana de Cine de Cangas «Cinemas Ocultos», alcanza hoy su tercera jornada con la proyección, en el Auditorio Municipal a las 21.00 horas, de la película «Black Dog». Se trata de una obra china ganadora del premio Un Certain Regard a la mejor película en el Festival de Cannes de 2024. El film retrata la amistad entre un joven recién salido de la cárcel y un perro abandonado en una ciudad desértica del noroeste chino. Destaca por su fuerte componente social y poético.

Ayer se proyectaron dos películas, comenzando, por la tarde, con la obra familiar de animación «Salvajes» que atrajo al Auditorio a numeroso público infantil. Ya por la noche se proyectó «Si yo pudiera hibernar», una obra también asiática que se convirtió en la primera película mongola seleccionada para competir en Cannes. Fue elegida como precandidata a los Oscar 2025 en la categoría de Mejor Película Internacional. Cuenta la historia de un estudiante brillante de una familia humilde que sueña con ganar una bolsa científica.