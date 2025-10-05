Una noche del folclore más propio en Moaña

La madrugada de este sábado para el domingo estuvo marcada por la música de raíz gallega en Moaña, con la foliada que puso el broche de oro a las Xornadas Etnográficas do Morrazo. Este evento había alcanzado su séptima edición pendiendo de un hilo, tras la retirada del patrocinio de la Mancomunidade do Morrazo. Finalmente fue salvado, aunque con una sola jornada en vez de tres, gracias al apoyo del Concello de Moaña y, sobre todo, de la Diputación de Pontevedra y de la Xunta de Galicia.

La tarde noche contó con actuaciones como las de las agrupaciones Trébede y O Fiadeiro, que pusieron en escena ritmos tradicionales de O Morrazo y de Vigo respectivamente. La animación a lo largo de la sesión vespertina, por el paseo marítimo, corrió a cargo del cuarteto de gaitas Os Liboreiros. Al escenario subieron también los integrantes de Unto Vello, que pusieron a bailar a parte del respetable público. Se trata de un proyecto en el que se tocan las piezas populares recopiladas por Bieito Pereira y Xabi Gómez.

Por la noche, la foliada contó con la participación de integrantes del grupo de pandereteiras Xoldra y de agrupaciones como Cantigas e Agarimos, Retrouso, Xacarandaina o Sadeo.