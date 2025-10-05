Moaña ahonda en el ahorro energético con un plan para pasar a led los colegios

El segundo informe bianual al que se somete el Concello de Moaña dentro del compromiso adquirido al firmar el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía (PACES) desvela varios de los compromisos y retos que la administración local tiene por delante para los próximos años. El primero ya está en marcha y consiste en la sustitución de toda la iluminación de los colegios públicos y edificios municipales, que pasarían a tecnología Led de bajo consumo. Se trata de un paso más tras conseguir, en los últimos años, pasar a esta tecnología todos los puntos de iluminación viaria y de plazas del municipio.

La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explica que este año empezaron ya a sustituir algunos de los tubos de luz fluorescentes que iluminan el colegio de A Guía. Se trata de un plan a medio plazo y que se irá ejecutando curso a curso hasta retirar estos tubos en todos los colegios y que solo funcione la tecnología led.

Una vez que se ejecute este cambio en todos los colegios y edificios municipales como los centros culturales y vecinales, el informe de seguimiento de PACES estima un ahorro de energía de 1.293 MWh cada año. Esto permitiría reducir la emisión a la atmósfera de CO2 y de gases equivalentes causantes del cambio climático en un total de 149 toneladas al año. Además, el ahorro económico en consumo de luz para el Concello se reducirá en hasta 83.500 euros a precios actuales.

En cuanto a los compromisos en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas para minimizar tanto las pérdidas de agua potable como los alivios de aguas sin depurar a la ría, en el informe de seguimiento se pone en valor el esfuerzo a la hora de construir separaciones de pluviales bajo cada uno de los viales que se renuevan en Moaña. Además, la titular de Medio Ambiente explica que en los próximos meses la empresa concesionaria del ciclo del agua, Aqualia, presentará la ejecución del proyecto piloto Life Reseau, que en la práctica debe permitir multiplicar la capacidad de la estación depuradora (EDAR) de O Latón sin ejecutar obras. Mediante un sistema avanzado de biomasa granular se busca en el mismo espacio, sin necesidad de nuevas infraestructuras, incrementar el agua tratada.

En materia de mejora de la movilidad para priorizar a peatones y ciclistas sobre coches en distintos puntos, de cara al siguiente informe de seguimiento Moaña espera tener en marcha ya varias zonas de calmado de tráfico o con tramos de prioridad peatonal. En concreto se habla de la humanización del vial de A Praia, en Samertolaméu (Meira), de la humanización del núcleo histórico de San Martiño y de la intervención en el entorno del centro cultural Castroviejo de Tirán y en el Camiño Escolar Seguro para llegar al colegio de esta misma parroquia.

Otro plan impulsado por el Concello es el de un espacio para aparcar a modo de «bica e arrinca» en la carretera general PO-313 y limitar el paso de vehículos en la bajada al colegio de Quintela para que los escolares puedan llegar andando a clase. Sin embargo el centro tiene que celebrar ahora una asamblea para elevar a la Consellería de Infraestrutras la propuesta final, toda vez que pone reparos en materia de seguridad viaria en la carretera general.