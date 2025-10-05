Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Rompeolas

Una marea humana contra la masacre en Gaza

Exposición de Marisa Galiñanes en Bueu. La panadería O Forno de Bueu acoge una exposición de la artista Marisa Galiñanes Rebouza. Son pinturas acrílicas que forman un conjunto con paisajes , aves ,flores y un pequeño guiño a la pandemia. Entre los cuadros hay uno que fue pintado directamente con los dedos.

Javier Manchado

Seguramente se nos olvide pronto, pero es alentador que la sociedad se movilice por crímenes como el de Gaza. Cuando pase el tiempo, algun@s se echarán de menos pidiendo paz entre la multitud.

Cada vez más polític@s pegados al teléfono móvil

Da igual que sea una reunión con vecinos, una comisión informativa, una cita cultural o un Pleno de la Corporación. Hay polític@s que no sueltan el móvil de las manos para dejar constancia en las redes de que están allí, aunque solo sea para la foto, o mandar mensajitos que poco tengan que ver con el asunto. Propongo hacer como en los coles y permitirlo solo como herramienta puntual de trabajo.

