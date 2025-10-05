Jornada de puertas abiertas en la Casa da Mangallona

La Fundación Casa-Museo de Camaño Xestido «A Mangallona», de Coiro, celebra el sábado 11 de octubre una jornada de puertas abiertas. Por la mañana la apertura de puertas será a las 10.30 horas e incluye una proyección audiovisual del conjunto museístico y las intervenciones de Xiana Camaño, María Núñez Jalda y el propio artista Camilo Camaño Xestido. A las 11.45 está prevista la visita guiada.

En horario de tarde la apertura de puertas está fijada para las 16.30 horas y la proyección audiovisual seguida de las intervenciones será a partir de las 17.00 horas.

A las 17.30 horas se entregará una distinción al músico, arreglista y compositor Juan Rial Collazo «Palleiro». El acto se seguirá de la interpretación de su última composición a cargo del músico Xan Campos.

La visita guiada de la tarde con un recorrido por todas las obras de arte del museo comienza a las 18.00 horas y el cierre de la jornada está previsto para las 20.00 horas.