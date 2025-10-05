Jornada de puertas abiertas en la Casa da Mangallona
El sábado 11 se programarán visitas guiadas y se distinguirá al músico Juan Rial Collazo «Palleiro»
REDACCIÓN
La Fundación Casa-Museo de Camaño Xestido «A Mangallona», de Coiro, celebra el sábado 11 de octubre una jornada de puertas abiertas. Por la mañana la apertura de puertas será a las 10.30 horas e incluye una proyección audiovisual del conjunto museístico y las intervenciones de Xiana Camaño, María Núñez Jalda y el propio artista Camilo Camaño Xestido. A las 11.45 está prevista la visita guiada.
En horario de tarde la apertura de puertas está fijada para las 16.30 horas y la proyección audiovisual seguida de las intervenciones será a partir de las 17.00 horas.
A las 17.30 horas se entregará una distinción al músico, arreglista y compositor Juan Rial Collazo «Palleiro». El acto se seguirá de la interpretación de su última composición a cargo del músico Xan Campos.
La visita guiada de la tarde con un recorrido por todas las obras de arte del museo comienza a las 18.00 horas y el cierre de la jornada está previsto para las 20.00 horas.
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
- Vuelve a caer un coche en la «trampa» de la calle Segadas en Cangas
- Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga
- Los mayores alzan la voz en Cangas por la dignidad
- La residencia de mayores proyectada en Moaña prevé 7 metros de altura en O Carrachal
- Vacían de muebles y enseres las casas de Nazaret para su rehabilitación
- El edificio de As Lagoas encara su recta final con todas las viviendas vendidas