Uno de los habitantes emblema de Ons, en grave peligro

El cormorán moñudo (Gulosus aristotelis), también conocido como cuervo marino, es una de las especies emblema del Parque Nacional Illas Atlánticas. Uno de los habitantes más antiguos y fieles de los archipiélagos de Ons y Cíes, donde se concentran las mayores colonias reproductoras de la Península Ibérica y Europa. Pero los últimos datos de seguimiento de evolución de su población son mucho más que preocupantes. La memoria de seguimiento de las aves marinas del parque nacional correspondiente al año 2024 refleja que el total de parejas reproductoras es el más bajo de su historia, con solo 511. «Son 600 parellas menos que hai unha década, en 2014», advierte el colectivo ecologista Anduxía de Bueu. Un toque de atención justo en la fecha en la que se celebra el Día Mundial de las Aves.

El informe del propio parque nacional constata que por primera vez desde que hay registros en la isla de Ons el número de parejas reproductoras de cormorán moñudo es inferior a 300, con tan solo 287. «Unha baixada sen precedentes», alertan desde Anduxía, que recuerdan que en 2015 ya se alcanzó un mínimo histórico en Cíes con solo 183 parejas. Estos dos archipiélagos concentran el 90% de las parejas reproductoras de todo el ámbito protegido, que también incluye a Sálvora y Cortegada.

Un gráfico con la evolución de las poblaciones de cormorán moñudo en el Parque Nacional Illas Atlánticas. / Anduxía

Ante este escenario el colectivo ecologista de Bueu ha presentado un escrito ante el Parque Nacional Illas Atlánticas instando a abordar este problema. En su día se elaboró un «Plan de conservación do corvo mariño cristado» y desde Anduxía reconocen que se adoptaron medidas con respecto a uno de los factores que amenaza al cormorán: la colocación de trampas para erradicar al visón americano, que es un depredador de las poblaciones de esta ave.

Sin embargo, subrayan que ese plan incluía otras medidas para proteger al cormorán moñudo y de las que «non nos consta que se aplicaran». Se trataría de prohibir las artes de enmalle en fondos de menos de 30 metros de profundidad; la prohibición cautelar de la pesca comercial del «bolo» en las Cíes, que es uno de sus principales alimentos; o la delimitación de canales de navegación en este mismo archipiélago (en la parte oriental) y limitación de la velocidad de navegación para evitar la presencia de embarcaciones de náutica recreativa, en especial motos de agua, en los lugares donde se alimenta esta especie.

Una hembra de cormorán moñudo muerta por un depredador en uno de los nidos del parque nacional. / Parque Nacional Illas Atlánticas

Furtivismo y pesca «ao balo»

Desde Anduxía también señalan otra de las amenazas que contribuye a diezmar la población de cormorán moñudo y que está relacionada con el furtivismo y un arte de pesca prohibida: la pesca «ao balo» o «embalo». Es una técnica ilegal que consiste en cercar con redes una ensenada y golpear el fondo de la embarcación y el propio mar haciendo ruido (abalar) que sirva para «asustar» al pescado y dirigirlo hacia los aperejos. «Esta técnica tamén asusta aos corvos mariños, que se tiran ao mar, tratan de escapar mergullándose e perecen enganchados nas redes», exponen desde Anduxía. El colectivo ecologista afirma que visitantes de Ons le transmitieron en los últimos años que vieron y oyeron pescar «ao balo» en el entorno de las islas por las noches. Unos episodios de pesca furtiva que también aparecen recogidos en los informes anuales que hace el programa de voluntariado de la organización ambiental WWF en el parque.

Un cormorán muerto tras quedar enganchado en redes ilegales. / Anduxía

En este listado de peligros que amenazan al cormorán moñudo aún que añadir las denominadas como «redes fantasma». Se trata de aparejos que por culpa de los temporales o del mal tiempo se quedan enganchados en los fondos marinos y no se pueden recuperar. Pese a ello, siguen atrapando a especies y aves marinas que mueren ahogadas por no poder regresar a la superficie.

Desde Anduxía argumentan que la situación crítica del cormorán moñudo en las Illa Atlánticas es especialmente grave porque afecta a la especie que probablemente mejor representa sus valores naturales: esa unión entre el medio marino –que abarca más del 80% de la superficie del parque nacional– y el terrestre, con los acantilados donde anida el cormorán moñudo y los lugares de pesca donde se alimenta. «A desaparición desta especie como nidificante nas Illas Atlánticas suporía unha perda maiúscula para o parque nacional por ser unha especie emblemática do mesmo», concluyen.