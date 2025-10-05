Las graves infiltraciones en la red de saneamiento de Cangas precisan obras por 14 millones de euros

Entrada del mar y de aguas subterráneas en las tuberías de fecales, presencia de manantiales y regatos que cruzan los colectores, conexiones indebidas con sumideros y aportación de aguas blancas en épocas de riadas, filtraciones por juntas y acometidas deterioradas o presencia de aljibes antiguos y de red combinada que incrementan el riesgo de aportaciones parasitarias. Son las principales deficiencias en las redes de saneamiento de Cangas detectadas por la auditoría que acaba de concluir la empresa Aqualia por encargo del Concello. Las medidas correctoras y actuaciones necesarias para solucionar los problemas precisan una inversión de casi 14 millones de euros, según las estimaciones de los técnicos redactores, y obligarán al Concello a buscar ayudas económicas de otras administraciones para afrontarlas.

Cartel de una actuación en el saneamiento en la subcuenca de Aldán. / G.Núñez

La infiltración de pluviales en el saneamiento se refiere a la introducción no deseada o controlada de agua de lluvia en las redes de fecales, o a una situación que permite que esta agua se filtre lentamente en el terreno permeable y tome un rumbo no deseado, lo que se convierte en un problema que causa la saturación de redes, desbordamiento de pozos de bombeo y de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Balea, que sucede con cierta frecuencia.

A partir de la experiencia acumulada por el personal de operación y mantenimiento de la red municipal, que permitió identificar los espacios más problemáticos, se seleccionaron 22 puntos de control (PC) y 31 puntos de infiltración (PINF), donde se realizaron inspecciones en tiempo seco, de modo que las infiltraciones observadas representan «condiciones mínimas», por lo que se recomienda repetir la campaña en períodos de nivel freático elevado para completar el diagnóstico y cuantificar la entrada real de aguas blancas al sistema.

El estudio se realizó en las nueve cuencas vertientes principales que recogen las aguas residuales de distintas zonas del municipio – Pinténs, Piñeiro, O Hío, Nerga, Vilariño, Balea, Centro Oeste, Centro Este y Rodeira–, las conducen por los 160 kilómetros de colectores principales conectados a múltiples pozos de bombeo y trasladan el caudal a la EDAR de Areamilla. Cada cuenca presenta problemas específicos, en función de su orografía, ámbito, dimensión o cercanía al mar u otros cursos de agua.

Factores de riesgo

Para determinar la probabilidad de existencia de infiltraciones en cada cuenca, se concretaron varios factores de riesgo, como la diferencia entre el caudal calculado y el teórico (de acuerdo a una dotación de 250 litros por habitante y día) y teniendo en cuenta que hay riesgo de infiltración cuando la diferencia se encuentra por encima del 20%. También se tiene en cuenta la conductividad, la turbidez del caudal (se estima riesgo de infiltraciones cuando baja de las 200 unidades) y el grado de afección determinando riesgo de infiltración cuando la infraestructura está deteriorada.

El análisis de estos parámetros determina que el mayor riesgo de infiltración se produce en las cuencas del centro urbano de Cangas, Balea, Rodeira y Vilariño. En diversos puntos, la revisión detecta la necesidad de limpiar el colector, labor de mantenimiento que corresponde a la concesionaria.

Medidas correctoras

Entre las recomendaciones de actuación tras la auditoría figuran renovar la red de saneamiento e instalar red de pluviales en múltiples tramos, pasando de unitaria a separativa. Son los casos de las avenidas de Ourense (PO551), Bueu (PO551 y PO313), Pontevedra, A Coruña (PO551) y Lugo (PO1001), Castroviejo, Cimadevila, Recife, Seixo, Ensinanza, Manuel Graña, O Hío, Cervantes, Álvaro Guitián, Toxeira, Escote, Noria, Lirio, Fonte do Galo, A Choupana, Freixo, Cantalarrana, David Cal, Telleira, recta do Conde de Aldán (PO315), Castiñeiras y Ramal do Paraíso.

Otras necesidades son el sellado de pozos de registro, instalar mangas para evitar la filtración por juntas, renovar registros de fundición por donde entra agua o planificar actuaciones a medio y largo plazo para adecuar el sistema al crecimiento del municipio. La inversión conjunta para todas ellas alcanzaría los 13.689.399 euros.

Renovación de colectores y red separativa necesitan las mayores inversiones

Hace un mes, el Concello de Cangas adjudicó la auditoría por 15.000 euros a la única empresa que se presentó al concurso, Aqualia, que forma parte, junto a Civis Global, de la UTE concesionaria del servicio integral del agua. La previsión era realizar los trabajos en cuatro semanas, y los plazos se han cumplido, según revela el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), que destaca la elevada inversión necesaria para hacerle frente y la intención de acudir a vías de financiación externa, principalmente la Xunta.

Las partidas más cuantiosas corresponden a la renovación del colector de saneamiento e instalación de red de pluviales, pasando de unitaria a separativa, en la recta de Aldán (2,4 millones), las avenidas de Ourense (2,1),A Coruña (2 millones) y Bueu (1,2) y calles Toxeira y Escote, con un millón de euros.