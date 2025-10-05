Desactivado el operativo de búsqueda de la mujer desaparecida en Cangas
Los equipos de búsqueda movilizados para localizar a una vecina de Cangas desaparecida en los últimos días han cesado los trabajos después de que la mujer apareciera en buenas condiciones.
El aviso se lanzaba el pasado viernes, cuando los familiares pedían la colaboración ciudadana para dar con su paradero, después de perderle la pista. Finalmente, tras menos de 48 horas la búsqueda llegaba a su fin.
