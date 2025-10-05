Continúa la búsqueda de una vecina de Cangas que salió el martes de casa sin móvil ni documentación

Profesionales y voluntarios de Emerxencias-Protección Civil y efectivos de Policía Local y Guardia Civil siguen buscando a Cecilia Rodal Germade, «Ceci», una vecina de Cangas de la que no se sabe nada desde el pasado martes. Familiares, amigos y allegados dieron la alerta de su desaparición a través de las redes sociales. Algunas de esas vías se centran en los perfiles de dos amigas, que han publicado un aviso en el que advierten que Ceci salió de su casa el 30 de septiembre sin su teléfono móvil y sin su documentación, y desde ese día no se ha vuelto a saber de ella.

Imagen de Cecilia Rodal difundida por allegados en las redes sociales. / FdV

Solicitan a cualquier persona que pudiera verla que contacten con su allegados, con la Guardia Civil o con estos perfiles de Instagram: @sarajosinha y @xchoanita. Dicen que acostumbra a andar «por los montes o por las playas de la zona», y ayer se le buscó por la franja litoral desde Massó hasta Cabo Home, sin éxito. Hoy habrá nuevas batidas, y aunque agradecen el apoyo, la preocupación y el amor que les está llegando por distintos cauces, piden que los mensajes que se envíen estén enfocados al hallazgo de esta mujer.

Personas próximas a Cecilia Rodal apuntan que la mujer, con formación en psicología y participante en causas solidarias como el apoyo a los niños saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf, podría estar atravesando una mala racha personal y confían en su pronto regreso. Insisten en que se les haga llegar cualquier información que pueda conducir a determinar su paradero.