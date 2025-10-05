Casi 1.000 firmas contra la subida de la basura y el PP lleva su moción al pleno de Bueu
La campaña comenzó el jueves y está impulsada por el concejal Daniel Chapela
Estos días la oposición a la subida en el recibo del servicio de la basura se concentra en Bueu, donde el pleno municipal debatirá mañana una moción presentada por el PP para exixigir su «retirada» y solicitar «diálogo» para consensuar una nueva ordenanza. Al mismo tiempo el concejal no adscrito, Daniel Chapela, continúa con su recogida de firmas entre comerciantes y vecinos. «Levamos case 1.000 sinaturas en apenas 72 horas», avanza el edil bueués.
Con el debate de mañana en Bueu la moción del PP en contra de la subida de la tasa de la basura culmina su recorrido por los plenos de la comarca después de ser rechazada en Moaña y de salir adelante en Cangas con el apoyo de Alternativa dos Veciños (AV). Este lunes cerrará el orden del día de la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre en Bueu. La portavoz popular, Elena Estévez, responsabiliza directamente al BNG de los problemas en el servicio de la basura debido primero a las prórrogas anuales entre 2018 y 2021, y después a las prórrogas mensuales que se mantienen hasta la fecha. «Os tres alcaldes do BNG fixeron rematadamente mal todas as cuestións relacionadas con este asunto» y argumenta que la situación de provisionalidad en la que se encuentra el servicio de recogida desde hace años «provoca o seu mal funcionamento, con problemas e avarías na maquinaria, contedores rotos ou en mal estado, falta de limpeza, cheiros e incluso discriminación na recollida».
Elena Estévez urge a las tres Alcaldías de O Morrazo que rectifiquen porque «hai un clamor e un malestar entre os cidadáns que non poden facer como se non existise, gobernando de costas á xente». En la moción que se llevará mañana a pleno el PP defiende que lleva siete años reclamando la licitación del nuevo contrato para «corrixir esta situación precaria e inestable» y acusa al BNG de intentar resolver el actual problema «polas bravas, cun sablazo aos veciños».
En una clave más local, Elena Estévez acusa al alcalde de Bueu, Félix Juncal, de «debilidade» por «ceder ante as pretensións das alcaldesas de Cangas e Moaña, aínda que iso supoña unha suba de case o 100% na taxa do lixo». Un incremento que vincula con el «agasallo» de la subida del 17% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido popularmente como «rodaje», aprobado recientemente.
Mientras tanto, la campaña para la recogida de firmas impulsada por Daniel Chapela continúa y según el concejal bueués la cifra de apoyos recabados se acerca al millar. «Quero agradecer a toda á xente que está asinando e que se está involucrando, levando follas para casa, repartindo a máis negocios...», apunta el edil no adscrito de Bueu. «Cómpre que o goberno da Mancomunidade recapacite e non lles cobre aos veciños de Bueu un taxazo por levar anos sen facer o seu traballo», sentencia Daniel Chapela.
