La XX Semana do Cine de Cangas proyecta hoy «Salvajes» y «Si yo pudiera hibernar»

La XX Semana do Cine de Cangas se abrió ayer con la proyección de la película «Antes de nós», una mirada sobre la vida íntima de Castelao y dirigida por Ángeles Huerta. La programación para hoy incluirá a las 18.00 horas la película de animación «Salvajes», una coproducción entre Rumanía y Francia y que está dirigida a un público familiar. La segunda de las proyecciones será a las 21.00 horas con la película «Si yo pudiere hibernar», de la directora Zoljargal Purevdash y que fue la primera cinta mongola en presentarse en la Selección Oficial del Festival de Cine de Cannes. La Semana do Cine continuará con proyecciones y actividades diarias hasta el viernes 10.