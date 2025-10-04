La XX Semana do Cine de Cangas proyecta hoy «Salvajes» y «Si yo pudiera hibernar»
La XX Semana do Cine de Cangas se abrió ayer con la proyección de la película «Antes de nós», una mirada sobre la vida íntima de Castelao y dirigida por Ángeles Huerta. La programación para hoy incluirá a las 18.00 horas la película de animación «Salvajes», una coproducción entre Rumanía y Francia y que está dirigida a un público familiar. La segunda de las proyecciones será a las 21.00 horas con la película «Si yo pudiere hibernar», de la directora Zoljargal Purevdash y que fue la primera cinta mongola en presentarse en la Selección Oficial del Festival de Cine de Cannes. La Semana do Cine continuará con proyecciones y actividades diarias hasta el viernes 10.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
- Vuelve a caer un coche en la «trampa» de la calle Segadas en Cangas
- Los mayores alzan la voz en Cangas por la dignidad
- La residencia de mayores proyectada en Moaña prevé 7 metros de altura en O Carrachal
- Vacían de muebles y enseres las casas de Nazaret para su rehabilitación
- El edificio de As Lagoas encara su recta final con todas las viviendas vendidas
- Sin barcas pero con motos en el muelle de Cangas
- Bueu recurre a planes de empleo para reforzar su plantilla con cinco personas