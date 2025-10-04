Diputación, Moaña y Xunta salvan las Xornadas Etnográficas en formato reducido

Moaña es, hoy, el epicentro de los amantes de la cultura tradicional, pues la villa acoge todas las actividades de las VII Xornadas Etnográficas do Morrazo. El evento, que mezcla músicas, bailes y trajes tradicionales de la comarca había perdido el patrocinio de la Mancomunidade do Morrazo, que era esencial para su subsistencia. Finalmente el colectivo organizador logró salvar la edición de este año gracias al apoyo individual del Concello de Moaña así como con la ayuda clave de la Deputación de Pontevedra y de la Xunta de Galicia.

La edil de Cultura, Coral Ríos, explicó que el programa arranca a las 11.00 horas de hoy en el Alto de la Praza de Abastos con la presentación del libro «Cancioneiro Galego Serodio» por su autor, Xabier Díaz, «que siempre nos deleita con alguna actuación», apunta la concejala. A esa misma hora arrancará la Exposición do Traxe, en donde se expondrán tres piezas más que en la muestra del año pasado. Está organizada por la AC Salgharitas y su presidenta, Berta Tenorio, explica que expondrán trajes propios así como cedidos por la danza tradicional de Darbo y por Antón Méndez Gándara. Los trajes podrán verse hasta las 20.00 horas.

Desde el mediodía podrá disfrutarse también de una muestra de artesanía gallega que permitirá conocer oficios tradicionales, la elaboración de trajes propios o la construcción de instrumentos propios. Los puestos se ubicarán en el Alto da Praza y en la carpa del Paseo Marítimo.

Los cantos de taberna, marineros y populares a cargo de Peis d´Hos recorrerá locales como O Forno de Moaña y el bar A Ramona, antes de finalizar en la carpa. A las 17.30 horas se desarrollará una charla sobre prendas de la vestimenta tradicional a cargo de Pallium, con la actuación del grupo de pandereteiras Xoldra. A las 19.30 horas en la carpa actuarán las agrupaciones Trébede, de la comarca, y O Fiadeiro, de Vigo.

El cuarteto de gaitas Os Liboreiros animará la jornada en el paseo marítimo y a las 21.30 horas el protagonismo lo asumirá el grupo Unto Vello, que se subirá al palco de la carpa. La jornada concluirá con una foliada que empezará con músicos de Xoldra, Xacarandaina, Retrouso, Sadeo y Cantigas e Agarimos, pero está abierta a la participación de cualquier músico de la comarca desde las 22.30 horas.

Marcos Guisasola acudió a la presentación como representante de la Deputación de Pontevedra y los organizadores pusieron en valor el cartel realizado por el artista Roberto Brañas.