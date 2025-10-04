«Vitória», de Iria Pinheiro, hoy, en los Circuítos Teatrais

Los Circuítos Teatrais de Moaña comienzan hoy, a las 21.00 horas en el salón de actos del IES As Barxas, con la representación de la obra de teatro «Vitória», de la actriz Iria Piheiro, radicada en la villa. La creación es el retrato de una denuncia. Cuenta un proceso judicial al que se sometió la propia actriz en su vida personal.