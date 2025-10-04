Visita de Anxo Lorenzo a alfombristas de Bueu y a la Mini Print Internacional
D.García
O Morrazo
El director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, realizó ayer una doble visita a la comarca. La primera parada fue en Bueu, en la sede de la Asociación Cunchas e Flores para conocer el diseño de la alfombra dedicada a Maruja Mallo que se realizará la próxima semana en el Museo Reina Sofía con motivo de la inauguración de la exposición «Maruja Mallo. Máscara y compás». La elaboración de este tapiz de arte efímero está patrocinada por la Xunta.
La segunda parada fue en la sala de exposiciones Ángel Botello, en la Casa da Cultura de Cangas, donde Anxo Lorenzo visitó la exposición de grabado III Mini Print Internacional Galicia 2025, que reúne más de 200 obras de 74 artistas de todo el mundo.
