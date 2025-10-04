Un verano con seis casos de contaminación en las playas, la mitad en Banda do Río

El verano se acabó, al menos en el calendario. En lo meteorológico parece que se resiste a despedirse, a pesar de que este fin de semana parece que las nubes y la lluvia ganarán protagonismo. Las previsiones de MeteoGalicia para la semana próxima apuntan a un tiempo soleado y temperaturas que incluso pueden superar los 25 grados. Toda una invitación a seguir disfrutando de las playas. A pesar de esta prórroga lo que sí ha finalizado es la campaña de controles en las aguas de baño que realiza la Consellería de Sanidade, que concluye con la detección de seis episodios de contaminación microbiológica. La mitad de ellos en el arenal urbano de Banda do Río, en Bueu, y los otros tres en Moaña: dos en A Ribeira y uno en Canabal.

Desde mediados de mayo hasta finales de septiembre la consellería realizó un total de 433 muestreos en las 43 playas que forman parte del censo oficial, que son 16 en Bueu (incluyendo las de la isla de Ons), 15 en Cangas y 12 en Moaña. Entre todas esas analíticas solo hubo seis que arrojaron resultados que constituyen un episodio de contaminación microbiológica.

La normativa establece que tendrán la consideración de contaminación microbiológica aquellos casos en los que el índice de Escherichia coli (E.Coli) o fecales superen un valor de 800 NMP por cada 100 mililitros o cuando los enterococos intestinales rebasen los 500 NMP por cada 100 mililitros. A lo largo del verano en Bueu se realizaron 160 muestreos, en Cangas 150 y en Moaña 123.

La mitad de los casos de contaminación se concentraron en Banda do Río, en la que desemboca el río Bispo después de atravesar el centro de Bueu. La playa urbana bueuesa estrenó las analíticas con un resultado adverso en el conocido como «control 0», realizado el 21 de mayo. Los niveles de E.Coli fueron de 885, lo que obligó a realizar un contraanálisis unos días después. En la segunda quincena de julio este arenal urbano volvió a ofrecer índices muy altos, aunque dentro de lo permitido: 659 y 697 en E.Coli los días 15 y 29 de julio.

La bandera roja en la playa de Banda do Río en el mes de agosto, en uno de los episodios de contaminación que obligó a cerrar el espacio al baño. / Fdv

De alguna manera fueron un anticipo de lo que estaba por venir. El 11 de agosto los niveles de E.Coli y enterococos intestinales se dispararon hasta 2005 NMP por cada 100 mililitros, unos resultados que duplicaban e incluso cuadriplicaban el tope máximo autorizado. Una situación que obligó a cerrar la playa al baño e izar la bandera roja hasta que la muestra de contraste, que se dio a conocer el 17 de agosto, ofreció valores dentro de lo normal.

Con todo la situación volvió a repetirse unos días más tarde: el 25 de agosto el nivel de E.Coli ascendía a 945, obligando a un nuevo cierre. Dos días después la situación volvía a estar normalizada y no hubo más sobresaltos hasta finalizar el verano.

Estos hechos suponen un escollo para que la playa urbana de Bueu pueda recuperar la bandera azul en 2026. Este año no optó a esta distinción porque al final de la temporada estival de 2024 la calificación de sus aguas de baño bajó de «excelente» a «buena». Los tres episodios de contaminación microbiológica registrados este verano hacen difícil que pueda reconquistar la máxima nota, que es un requisito imprescindible para obtener la bandera azul de Adeac.

Una de las playas de Bueu que habitualmente suele dar quebraderos de cabeza es Agrelo, donde también desemboca un río. No obstante, este año no se contabilizó ningún incidente. La que sí estuvo a punto de cerrar de manera puntual fue Pescadoira, que el 15 de julio tenía unos niveles de 738 en E.Coli, muy cerca del límite.

Un chiringuito de playa, ayer en Agrelo, aún aprovechando el buen tiempo de estos días. / Gonzalo Núñez

Los otros tres episodios de contaminación microbiológica contabilizados por la Consellería de Sanidade durante el último verano fueron en Moaña. Los dos primeros fueron en mayo, dentro del «control 0» en la playa de A Ribeira. En la analítica realizada el 21 de mayo los valores de E.Coli y enterococos intestinales eran de 2005 y 1445, superando sobradamente los topes máximos. El 25 de mayo esa situación persistía, con niveles de 2005 y 1013. No fue hasta el 27 de mayo cuando los resultados estaban dentro de la normalidad –624 y 87– y durante el resto del verano no hubo ninguna incidencia.

El tercer episodio contaminante se detectó el 12 de agosto en la playa de Canabal. El muestreo de la Consellería de Sanidade arrojó un índice de 782 en enterococos intestinales, lo que obligó a colocar el cartel con la recomendación de no bañarse. El subsiguiente contraanálisis permitió recuperar la normalidad a partir del 17 de agosto.