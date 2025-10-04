El recibo de la basura se adapta a los costes que genera cada usuario, incide la Mancomunidade

La alcaldesa de Cangas y presidenta de turno de la Mancomunidade do Morrazo, Araceli Gestido, rechaza las críticas de la oposición –liderada por el PP– y de los comerciantes asociados a Fecimo sobre la subida desorbitada del recibo de recogida y tratamiento de residuos e incide en que las tarifas que se pretende aplicar son proporcionales a la cantidade de basuras que genera cada sector, avalados por estudios técnicos previos. Asegura que la nueva tasa responde al coste real del servicio «y garantiza un modelo más justo», desmiente las cifras de «más de 3.000 euros» de coste para ningún establecimiento de hostelería y añade que, sin este paso de actualización de tarifas quedaría comprometida la continuidad del sistema de recogida y tratamiento. También recuerda que más de un tercio de la factura va destinada directamente a Sogama para el tratamiento, y que los usuarios con menos recursos pueden acogerse a importantes reducciones o incluso a la exención.

G.Núñez |

Gestido ya había adelantado que en la actualidad la tasa que se cobra a los usuarios «non cubre os gastos reais do servizo», lo que significa que para poder mantener y mejorar la calidad del servizo hay que «axustar» la tarifa. «O 37% do importe que se vai abonar vai destinada a Sogama que en só dous anos duplicou o custe e vai para incinerar», subraya.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, reaccionó ayer a las quejas de sectores productivos y vecinos con un vídeo desde su cuenta de Facebook. La nacionalista y próxima presidenta del ente comarcal desde el 1 de enero de 2026 aseguró que buscaba «tranquilizar» a los morracenses sobre la subida de la tasa de la basura. Alegó que «desde la Mancomunidade queremos mejorar la recogida de la basura y para eso es necesario dotarnos de más recursos para poder pagar el servicio que todos estamos demandando y necesitando». Argumentó que el servicio actual, con las carencias que tiene, «ya nos cuesta el doble de lo que cubre la tasa» y cifró en 2,5 millones de euros la aportación municipal para cubrir el resto del coste y que se desvían de «otras atenciones que necesitan nuestros vecinos».

Argumenta Leticia Santos que «lo justo es repartir el coste real del servicio entre todos» y cifra en 126 euros el pago máximo que deberá asumir una familia al año «que son 10,50 euros al mes» para después añadir que la ordenanza establecerá «bonificaciones por la participación en los distintos programas de reciclaje o por visitas al punto limpio».

En cuanto a los comercios y bares alega que el 73,7% pagarán 200 euros al año y que los «grandes productores» pagarán una cuota fija de 400 euros y una cuota variable, que no se les cobraría si apuestan por contratar a un gestor privado de sus desperdicios.

Para la alcaldesa de Moaña la subida de la tasa, fuertemente criticada por el PP de la comarca, es «imprescindible para tener el contrato que necesitamos, con un mayor nivel de servicios y calidad para todos». Pone en valor incluso que la tasa podrá ser revisada a la baja cada dos años si se incrementa el reciclaje «por lo que está en nuestra mano la rebaja».

Llaman al vecindario a protestar en la asamblea del 13 y Sumar pide paralizar la tramitación

«Atención veciñ@s de Cangas. O luns 13 de outubro ás 18.00 horas temos unha cita importante», rezan los carteles colocados en varios puntos de Cangas convocando a asistir al «Pleno no Concello», en alusión a la Asamblea da Mancomunidade, donde «están a intentar impoñernos unha subida de máis do 86% do custo do lixo». Consideran que «é o momento de facernos escoitar e defender os nosos dereitos», por lo que piden acudir y participar para «facer valer a túa voz».También desde Sumar Galicia se unen a las protestas ante el incremento «desmesurado (para vivendas o 100% e moito máis para hosteleria e negocios)», que piden paralizar. Critica la subida de golpe, en vez de hacerlo progresivamente, y la falta de participación social, pone en duda que el servicio vaya a mejorar y pide concretar las reducciones a diversos colectivos. Y responsabiliza también al PP porque «o incremento da factura de Sogama é unha das causas da subida».