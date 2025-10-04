Comienzan las obras para instalar un quiosco con terraza en el mirador de A Fraga

El mirador de A Fraga, uno de los lugares preferidos por vecinos de O Morrazo y visitantes para contemplar la ría de Vigo, tendrá por fin un quiosco con terraza, quizás la que tenga mejores vistas de toda la comarca. Y es que el hostelero Lino Fervenza, tras años reuniendo todos los permisos, inició las obras para la instalación de una estructura de madera. Fervenza cuenta con la cesión de terrenos por parte de los Comuneiros de Moaña desde hace años.

En los últimos días los que pasaron por el mirador se vieron sorprendidos por las obras ya en marcha. El hostelero explica que de momento no hay fecha para la apertura pues las condiciones meteorológicas marcarán el ritmo de los trabajos. «Cuando avancemos ya nos pondremos fecha», adelanta el responsable de A Taberna de Lino, también en el barrio moañés de A Fraga.

Se levantará un quiosco de madera de unos 50 metros cuadrados. La idea de este proyecto lleva ya varios años encima de la mesa y ahora por fin empieza a convertirse en una realidad.