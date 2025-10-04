El PP acusa al Concello de «falta de control» durante la obra del paseo de A Xunqueira

Las obras para arreglar el paseo de la playa de A Xunqueira están ya a pleno rendimiento. Se trata de una obra concluida en el año 2021 pero al levantarse parte del firme de zahorra el Concello tuvo que recurrir a la empresa constructora para las reparaciones, pues todavía está en plazo de garantía. El PP, principal partido de la oposición en Moaña, considera «inadmisible» que en solo cuatro años haya que reparar «una obra en la que se invirtieron 326.000 euros.

Para los populares esta reparación solo tendría una explicación y es que «el Concello incumplió su deber de vigilancia y aprobó el final de la obra sin la diligencia debida». Alegan que son «habituales los errores en la adjudicación de las obras y la falta de control e inspección por parte del ejecutivo nacionalista». Según el PP esto da lugar a «irregularidades en las certificaciones». Añade que los defectos en la construcción deben detectarse durante las obras. «Se recepcionó el paseo y se aprobó el final de la obra sin la diligencia debida», apostilló el portavoz del grupo del PP, Alfonso Piñeiro.

Considera, asimismo, que se tardó en exceso en reaccionar pues las deficiencias y quejas de los vecinos «llevan mucho tiempo encima de la mesa». Recuerda que adjudicar las actuaciones sin tener en cuenta los criterios de calidad es algo «que al final siempre pagan los vecinos».