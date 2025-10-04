Paco Nogueiras presenta «Bim bam bum e outros contos con ritmo» en Bueu

La librería Miranda y la Federación de Librarías de Galicia organizan hoy un cuentacuentos en la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu, con la presencia de Paco Nogueiras y su espectáculo «Bim bam bum e outros contos con ritmo». Será a partir de las 12.00 horas, con entrada libre y la actividad está patrocinada por la Xunta de Galicia.