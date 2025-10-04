Paco Nogueiras presenta «Bim bam bum e outros contos con ritmo» en Bueu
La librería Miranda y la Federación de Librarías de Galicia organizan hoy un cuentacuentos en la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu, con la presencia de Paco Nogueiras y su espectáculo «Bim bam bum e outros contos con ritmo». Será a partir de las 12.00 horas, con entrada libre y la actividad está patrocinada por la Xunta de Galicia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Heridos graves un padre y un hijo al chocar un coche contra su moto en Domaio
- Vuelve a caer un coche en la «trampa» de la calle Segadas en Cangas
- Los mayores alzan la voz en Cangas por la dignidad
- La residencia de mayores proyectada en Moaña prevé 7 metros de altura en O Carrachal
- Vacían de muebles y enseres las casas de Nazaret para su rehabilitación
- El edificio de As Lagoas encara su recta final con todas las viviendas vendidas
- Sin barcas pero con motos en el muelle de Cangas
- Bueu recurre a planes de empleo para reforzar su plantilla con cinco personas