Un octubre de arte en Moaña

Artistas de todo O Morrazo expondrán algunas de sus piezas en el Alto da Praza de Abastos de Moaña entre el 8 y el 27 de octubre. La exposición, bajo el título de «Artellando» –nombre también del colectivo de la comarca que le da forma–, reunirá a 21 creadores. El invitado y artista principal de esta edición es Xan Vieito, natural de Negreira y que ayer estuvo presente en la presentación para explicar que desde hace una década su obra está relacionada con el mar «que me enamoró de niño». Asegura que en general las obras que expondrá en la villa suponen un diálogo con el mar. «El que escucha el mar y habla con el mar sabe que el mar también lo escucha a él».

Xan Vieito se describe en su propia página web como autodidacta, aunque realiza a lo largo de su vida estudios de pintura y grabado, en varias escuelas públicas y privadas, en las ciudades en las que habita y donde realiza sus primeras exposiciones. Desde su juventud viaja por diversos países si bien es cautivado esencialmente por dos ciudades: París y New Orleans, en las que pasa largos periodos de tiempo y que influirán de modo decisivo en su obra.

Junto a Vieito en Moaña expondrán obras Alfonso Cancelas, J.M. Fernández Ambroa, María Fortes, Luceiro, David Middleton, Bel Miranda, José Manuel Parcero, Alberto Pena, el escultor Henrique Prado o Sandra Ramos entre otros.

Al cartel se suman también la artista plástica Cristina Barreiro, los pintores Roberto Brañas, Cristina Carvajal, Manuel Pizcueta y Xavier Ríos, así como los artistas Leonardo Rial, el también artesano Agustín Soage, el fotógrafo y artista plástico Nel Pinheiro o los también pintores y escultores Manuel Chapela y Lito Portela.

La concejala de Cultura, Coral Ríos, puso en valor el espacio elegido, con tamaño suficiente «para una exposición colectiva de estas características». Animó a los amantes del arte a asistir a la inauguración que será miércoles 8 de octubre a las 19.00 horas.

Los organizadores explican que «Artellando remite a artellar, conxugar e ligar distintas partes ou elementos para que poidan funcionar como un todo de forma organizada e eficiente». En este caso usan el término para «crear, artellar un campo de posibilidades para os artistas plásticos do Morrazo». Este proyecto artístico y exposición nace «co obxectivo de artellar un grupo de artistas noveles e veteranos á vez que achegan a arte á veciñanza». Tienen abierta la participación en ediciones posteriores al resto de artistas de O Morrazo «pues no se agotan, ni de lejos» en esta nómina de artistas.