Los niños asesinados en Gaza retumban en Cangas tras una protesta masiva

«Abdullah Mohammed Riyad; Abdullah Alsayed Kul; Hamed Suleiman Mustafa Abu Khati; Mohameed Amer Yasser Al-Masri, Joud Mohammed Nour Hassenein... Y así hasta más de 18.500 nombres y apellidos, los de otros tantos niños y niñas gazatíes que engrosan la lista de víctimas mortales del «genocidio» en la Franja de Gaza por las balas y las bombas del ejercito de Israel. Todos ellos fueron recitados en voz alta por personas voluntarias que se congregaron ayer en el centro de Cangas para ponerle identidad a los números y rendirles homenaje público. La Capela do Hospital, el palco de los jardines de Félix Soage (Alameda Vella) y el reloj meteorológico de Guitián fueron los tres emplazamientos elegidos para alzar la voz contra la barbarie desde las cuatro de la tarde hasta bien entrada la noche, con los sonoros nombres repicando en las conciencias.

Lectura por las víctimas junto a la Capela. / G.Núñez

El colectivo MorrazoxPalestina se encargó de organizar el evento, en el que participaron centenares de personas de distintos puntos de la comarca para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Muchas de ellas reservaron lugar y hora de su turno de lectura el día anterior, cuando una multitud se concentró frente al consistorio cangués para mostrar su apoyo a la Flotilla que se dirigía a Gaza con medicinas, alimentos y productos de primera necesidad y fueron interceptados por militares israelíes. Al rematar la concentración decidieron partir en manifestación por el centro urbano, hasta la rotonda de la lonja y regreso, sumando más de un millar de personas a la protesta, que transcurrió por un solo carril de tránsito y sin altercados, sin necesidad de que interviniera la Policía Local ni la Guardia Civil. Muchos conductores hicieron sonar los cláxones como muestra de adhesión.

Palco de la música, otro de los puntos. / G.Núñez

Con estos actos, los colectivos de apoyo a la causa, como «MorrazoxPalestina» quieren poner el foco en el «xenocidio que Israel está a acometer nos territorios palestinos» y visibilizar la denuncia popular: «Frente a inacción dos gobernos, os pobos están a erguer a voz para defender o dereito de Palestina a existir», proclaman.

Con el abordaje del barco «Marinette», Israel acabó ayer de abortar la misión de la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza que quedaba navegando en el Mediterráneo con la intención de entregar ayuda humanitaria al pueblo palestino. Entre las próximas movilizaciones, para mañana domingo está convocada una manifestación en Santiago de Compostela promovida por la Coordenadora Galega de Solidariedade con Palestina. También el mundo de la cultura sigue reaccionando y movilizándose contra la masacre en Gaza, y ayer protagonizó en Madrid la lectura de los nombres de los niños asesinados, que resonaron en la Puerta del Sol con la luna creciente como testigo.